“아빠도 자녀돌봄 휴직 대상”… 인권위 “여성만 허용은 차별”
남성 직원, 무급 자녀돌봄 휴직 배제에 진정
여성 직원에게만 자녀돌봄 휴직을 허용한 회사 조치가 차별이라는 국가인권위원회 판단이 나왔다.
인권위는 4일 한 회사의 남성 직원 A씨가 제기한 진정 사건에서 해당 회사에 남성 직원도 해당 제도를 이용할 수 있도록 적용 대상을 넓히라고 권고했다고 밝혔다.
A씨는 회사가 운영하는 ‘무급 자녀돌봄 휴직제도’가 여성 직원에게만 적용되는 것은 차별이라며 지난해 12월 인권위에 진정을 냈다. 이 제도는 만 6~8세 또는 초등학교 1~2학년 자녀를 둔 직원이 양육을 위해 휴직할 수 있도록 했다.
회사는 여성에게 양육 부담이 더 많이 쏠려 있고 경력 단절 위험도 여성에게 더 크다는 점을 들어 차별이 아니라고 주장한 것으로 전해졌다.
인권위 차별시정위원회는 받아들이지 않았다. 자녀돌봄 휴직 대상을 여성 직원으로 제한하면 돌봄은 여성의 몫이라는 전통적 성역할 고정관념을 강화할 수 있다고 봤다.
또 이런 운영 방식이 현행 법질서가 지향하는 성평등한 돌봄 문화와 공동 양육의 가치에도 맞지 않는다고 판단했다.
인권위는 해당 회사에 남성 직원에게도 무급 자녀돌봄 휴직제도를 점진적·단계적으로 확대 적용하라고 권고했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사