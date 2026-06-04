광주경찰, 6·3 지방선거 선거사범 133명 “신속 수사”
흑색선전 36명 적발 최다
광주경찰청은 6·3 지방선거와 관련 선거사범 133명 중 2명을 송치하고, 95명에 대해 집중 수사중이라고 4일 밝혔다.
이날 광주경찰청에 따르면 지난 2월부터 지방선거 투표일인 전날까지 광주경찰청 수사전담반에 적발된 선거사범은 모두 133명이다.
범죄 유형별로는 허위·가짜뉴스 유포 등 흑색선전이 36명(27.1%)으로 가장 많았다. 이어 금품수수 26명(19.5%), 사전 선거운동 14명(10.5%) 등이 뒤를 이었다. 현수막·벽보 훼손 사건은 모두 10건이 발생했으며, 이중 8건의 피의자가 경찰에 검거됐다.
광주경찰청은 신속한 수사를 통해 선거사범 공소시효 만료일인 12월 3일 이전에 사건을 종결할 방침이다.
광주경찰청 관계자는 “당선 답례 등의 명목으로 금품 등을 제공하는 행위, 당선 대가로 이권 등을 제공하는 불법행위에 대해서도 단속을 강화하는 등 선거사범에 대해 철저하게 수사해 배후까지 발본색원 하겠다”면서 “선거범죄를 알고 있거나 목격한 시민들께서는 적극적으로 제보해달라”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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