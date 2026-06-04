울산시, 세계 최초 ‘잠수함용 질소순환형 연료전지’ 개발 착수
울산시가 세계 시장을 선도할 ‘질소순환형 혼합가스 기반의 20㎾급 잠수함용 연료전지 시스템’ 개발에 착수한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 실제 잠수함 환경에 적용 가능한 수소연료전지 전력시스템을 개발하는 것이 골자다.
기존 잠수함들은 잠항 시 외부 공기를 쓸 수 없어 탱크에 산소를 저장·공급하는 AIP 시스템을 사용해 왔다.
그러나 100% 순수산소를 직접 공급하는 방식 특성상 화재 및 폭발 위험이 매우 높다는 약점이 있었다.
반면 울산시가 새롭게 개발하는 ‘질소순환형 연료전지 시스템’은 실제 공기와 유사한 혼합가스(질소 80%·산소 20%)를 공급해 화재 위험을 낮춘다.
아울러 사용된 질소를 버리지 않고 계속 재순환해 쓸 수 있어 기존 AIP 시스템의 한계를 완벽히 보완할 수 있다.
이번 프로젝트에는 국내 최고 수준의 기술력을 가진 산·학·연이 대거 참여한다.
주관연구개발기관인 K-퓨어셀은 질소순환형 연료전지 혼합비 최적 운전 기술, 이중·긴급 차단 안전 프로세스 개발, 통합 시스템 패키지 설계 및 제어기 개발을 주도한다.
공동연구개발기관인 HD현대중공업은 잠수함 운전 프로파일 수립 및 환경 모사 평가·검증을 담당하며, 현대자동차는 고체수소저장합금 사양 개발과 수소 저장·제어 기술 지원을 맡는다.
울산테크노파크(울산TP)는 스택 및 통합시스템 성능 평가와 경사·진동 등 환경 모사 시험, 수소 충·방전 설비 구축을 수행한다.
이번 사업에는 총 128억원(국비 80억원, 시비 3억원, 민간자본 45억원)의 사업비가 투입되며, 올해 연말까지 연료전지 개발·제작과 평가가 완료될 예정이다.
울산시 관계자는 “이번 세계 최초 질소순환형 연료전지 개발을 통해 대한민국 방산 기술의 위상을 한 단계 높일 것”이라며, “조선 및 수소 산업의 메카인 울산의 강점을 살려 성공적인 개발과 평가가 이루어질 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사