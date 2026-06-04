오세훈 역전극이 보여준 서울 표심… ‘강남·한강벨트’에 갈렸다

국민의힘 오세훈 서울시장의 5선 성공은 서울시장 선거에서 자치구별 승패보다 지역별 표차가 더 중요하게 작용했음을 보여준다.
오 시장은 서울 25개 자치구 가운데 15곳에서 더불어민주당 정원오 후보에게 밀렸지만 강남 3구와 한강변 주요 지역에서 큰 격차를 벌리며 막판 역전에 성공했다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 개표율 98.86% 상황에서 오 시장은 49.08%를 얻어 정 후보 48.20%를 0.88% 포인트 차로 앞섰다. 개표가 완전히 끝나기 전이었지만 정 후보가 패배를 인정하면서 오 시장의 당선은 사실상 확정됐다.
투표 종료 직후만 해도 분위기는 정 후보 쪽이었다. 지상파 방송 3사 출구조사에서 정 후보는 51.4%를 기록해 오 시장 46.0%를 오차범위 밖에서 앞섰다. 개표 초반에도 정 후보가 상당한 격차로 우위를 이어갔다.
흐름은 자정을 넘기며 달라졌다. 강남권 개표가 본격화되자 오 시장의 득표가 빠르게 쌓였다. 개표율이 93% 안팎에 이른 시점에 오 시장은 처음으로 정 후보를 앞섰다. 이후 격차를 유지하며 승부를 뒤집었다.
표차 만든 강남 3구승패를 가른 핵심 지역은 강남 3구였다. 오 시장은 강남구에서 65.98%를 얻었다. 정 후보는 31.92%에 그쳤다. 두 후보 격차는 34.06% 포인트, 표 차이는 9만9596표였다.
서울 전체 득표 차가 오전 11시 기준 4만5497표였다는 점을 감안하면 강남구 한 곳에서 벌린 격차만으로도 전체 승부를 뒤집을 수 있는 규모였다.
서초구에서도 오 시장은 64.68%를 득표했다. 정 후보는 33.19%로 31.49% 포인트 차로 밀렸다. 표 차이는 7만3028표였다.
송파구에서도 오 시장이 앞섰다. 투표용지 부족 사태로 개표가 가장 늦게 진행된 자치구였다. 이곳에서 오 시장은 오전 11시 기준 개표율 86.75% 상황에서 53.51%를 기록했다. 정 후보는 44.22%였다. 표 차이는 2만9700표였다.
강남·서초·송파 3곳에서 오 시장이 정 후보보다 더 얻은 표는 이 시점 기준 최소 20만표를 넘었다. 오 시장이 15개 자치구에서 뒤지고도 서울 전체 득표에서 앞설 수 있었던 결정적 배경이다.
한강변도 오세훈 우세강남 3구뿐 아니라 한강과 맞닿거나 가까운 자치구에서도 오 시장은 우위를 보였다. 용산구에서는 정 후보보다 1만9164표 앞섰다. 득표율 격차는 16.87% 포인트였다.
강동구에서는 1만462표, 영등포구에서는 8190표, 동작구에서는 8128표 차로 정 후보를 앞섰다. 광진구에서는 84표 차, 득표율로는 0.04% 포인트 차의 초박빙 우위를 기록했다.
이들 지역은 한강 조망, 주거지 정비, 교통망, 직주근접, 교육 여건 등 부동산·개발 이슈에 민감한 곳으로 꼽힌다. 선거 기간 오 시장이 주택 공급, 재건축·재개발, 교통망 확충 등 기존 시정의 연속성을 강조한 점이 일정 부분 영향을 미친 것으로 풀이된다.
서울 전체 선거의 흐름을 가늠하는 지역으로 거론돼온 중구와 양천구에서도 오 시장이 앞섰다. 특히 양천구에서는 오 시장이 0.74% 포인트 차로 정 후보를 이겼다. 이는 서울 전체 격차인 0.88% 포인트와 가장 비슷한 수치다.
결국 이번 서울시장 선거는 더 많은 자치구에서 이긴 후보가 아니라 핵심 지역에서 더 큰 표차를 만든 후보가 승리한 대결이었다. 오 시장은 정 후보에게 15개구를 내줬지만 강남 3구와 한강벨트, 중구·양천구에서 확보한 표차로 출구조사 열세를 뒤집었다.
이번 승리로 오 시장은 서울시장 선거 사상 첫 5선에 올랐다. 선거 출마로 중단됐던 시장 직무는 이날 0시 재개됐다. 오 시장은 38일 만에 서울시 업무에 복귀했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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