이재각, 현 진도군수 제치고 당선…“군민이 행복한 진도 완성”
이재각, “새로운 진도 발전 염원 군민 승리” 소감
진도군 투표율 80.7% 기록, 2만453명 참여
제9회 전국동시지방선거 전남 진도군수 선거에서 더불어민주당 이재각 후보가 무소속 김희수 후보를 누르고 당선됐다.
4일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면, 개표율 100%를 기록한 진도군수 선거에서 이재각 후보는 9967표(득표율 50.26%)를 얻어, 9860표(49.73%)를 득표한 김희수 후보를 근소한 차이로 제치고 승리를 거머쥐었다.
이번 진도군수 선거는 총 선거인수 2만5342명 중 2만453명이 투표에 참여해 약 80.7%의 높은 투표율을 기록했다. 무효 투표수는 626표, 기권자 수는 4889명으로 집계됐다.
육군 준장 출신으로 충북지방병무청장을 역임한 이 당선인은 4년전 민주당 진도군수 경선에 참여했으나 뜻을 이루지 못한 뒤 두 번째 도전에서 당선의 영예를 안았다.
이 당선인은 당선 확정 직후 소감문을 통해 “지난 13일간의 선거운동 기간 동안 가는 곳마다 따뜻하게 손잡아 주시고 많은 사랑과 격려를 보내 주신 군민 여러분의 성원에 깊은 감사를 드린다”면서 “이번 저의 승리는 새로운 진도 발전을 염원하는 군민 여러분이 만들어 낸 승리”라고 고개를 숙였다.
그는 “군민 여러분의 목소리를 무겁게 경청하고, 현장 중심의 행정과 깨끗하고 공정하게 군정을 이끌어 가겠다”면서 “오로지 진도 발전과 군민의 행복시대를 완성하는데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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