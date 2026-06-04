한 직장 머무는 사람 늘고… 새 취업·이직은 줄었다
2024년 일자리 진입자 348만2000명, 통계 작성 후 최소
청년층 진입자 7만3000명 줄어 연령대 중 감소폭 최대
이직자도 10만3000명 감소… 임금 낮춰 옮긴 비율은 ↑
2024년 노동시장에서 한 직장에 머문 사람은 늘었지만 새롭게 취업한 사람과 직장을 옮긴 사람은 모두 줄어든 것으로 나타났다. 고용 규모는 소폭 증가했지만 노동시장 안팎으로 새로 진입하거나 이동하는 흐름은 약해진 셈이다.
국가데이터처가 4일 발표한 ‘일자리 이동 통계 결과’를 보면 2024년 등록취업자는 2625만명이었다. 2023년 2614만5000명보다 10만5000명 늘었다. 증가율은 0.4%다.
등록취업자는 4대 사회보험과 국세 자료 등 공공 행정자료로 확인되는 임금근로자와 비임금근로자를 말한다. 사회보험이나 근로소득에 신고되지 않은 취업자는 포함되지 않기 때문에 경제활동인구조사의 취업자 수와는 차이가 있다.
전체 등록취업자는 늘었지만 세부 흐름은 달랐다. 같은 기업체에서 계속 일한 사람은 1892만명으로 1년 전보다 37만3000명 늘었다. 반면 제도권 일자리 통계에 새로 잡힌 진입자는 줄었다.
2023년에는 등록취업자로 잡히지 않았다가 2024년에 새로 등록된 진입자는 348만2000명이었다. 전년보다 16만4000명 줄었다. 2017년 관련 통계 작성이 시작된 이후 가장 적었다. 진입자는 3년 연속 감소세를 보였다.
감소폭은 청년층에서 가장 컸다. 15~29세 진입자는 전년보다 7만3000명 줄었다. 모든 연령대 가운데 가장 큰 감소다. 국가데이터처는 청년층 인구 감소도 영향을 미친 것으로 설명했다. 30대 진입자는 3만6000명, 60세 이상은 2만5000명 감소했다.
직장을 옮긴 사람도 줄었다. 2024년 등록된 기업체가 달라진 이동자는 384만8000명으로 전년보다 10만3000명 감소했다. 감소율은 2.6%다.
새 취업과 이직이 함께 줄고 한 직장에 머무는 사람은 늘어난 것은 노동시장이 경직됐음을 의미한다.
이직 경로를 보면 같은 규모 기업으로 옮긴 경우가 많았다. 이동자 가운데 같은 기업 규모로 이동한 비율은 72.6%였다.
중소기업에서 일하다 직장을 옮긴 사람의 81.4%는 다시 중소기업으로 갔다. 중소기업에서 대기업으로 옮긴 비율은 11.8%였다. 2023년 12.1%보다 0.3% 포인트 낮아졌다.
대기업에서 이동한 사람은 37.0%가 다시 대기업으로 옮겼고 다른 56.6%는 중소기업으로 갔다. 고령층이 은퇴 뒤 재취업하는 과정에서 대기업에서 중소기업으로 이동하는 사례가 반영된 것으로 보인다.
임금 측면에서도 이동의 질이 나빠진 흐름이 나타났다. 일자리를 옮긴 임금근로자 중 57.8%는 임금이 오른 일자리로 이동했다. 41.3%는 이전보다 임금이 낮아진 일자리로 옮겼다.
1년 전과 비교하면 임금이 오른 일자리로 이동한 비율은 2.9% 포인트 하락했다. 임금이 줄어든 일자리로 이동한 비율은 같은 폭으로 상승했다.
연령별로는 젊을수록 임금이 오른 일자리로 이동한 비율이 높았다. 29세 이하 63.1%, 30대 61.4%, 40대 57.8%, 50대 53.7%, 60세 이상 52.4% 순이었다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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