‘1달러=1500원대’ 외환위기 후 최장… 수출 호황에도 흔들리는 원화

장중 1530원 돌파…두 달여 만

외국인 매도에 중동 불안 겹쳐

외인 올해 주식 순매도 112조원

당국 구두개입에도 상승세 지속

4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 연합뉴스

원·달러 환율이 3주 가까이 1500원대에서 내려오지 않고 있다. 반도체 수출 호조에도 원화 약세가 꺾이지 않는 모습이다. 기업이 벌어들이는 달러보다 외국인 투자자의 국내 주식 매도와 중동발 불안, 미국 관세 정책 우려가 더 크게 작용하는 것으로 분석된다.



4일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 1530.0원으로 출발한 뒤 개장 직후 1530.8원까지 올랐다. 장중 1530원 돌파는 지난 3월 31일 이후 두 달여 만이다.



1530원대 개장은 더 이례적이다. 원·달러 환율이 1530원을 넘겨 거래를 시작한 것은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 10일 1554.0원 이후 17년3개월 만이다.



환율은 13거래일째 1500원대에 머물고 있다. 2009년 2~3월의 11거래일 기록을 넘어서며 1997년 외환위기 이후 가장 긴 1500원대 흐름을 지속하고 있다.



겉으로만 보면 원화가 이 정도 약세를 보일 이유는 크지 않다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 수출 호황으로 경상수지 흑자가 사상 최대 규모를 기록하고 있다. 수출이 늘면 달러 공급도 늘어 환율 안정 요인으로 작용하는 게 일반적이다.







외국인의 매도세는 이날도 이어졌다. 외국인은 오전에만 국내 주식을 4조원 넘게 순매도했다. 지난달 7일 이후 19거래일 연속 매도 우위다. 외국인이 주식을 팔아 달러로 바꿔 나가면 원화 약세 압력은 커질 수밖에 없다.



중동 불안도 원화 약세를 키우는 변수다. 미국과 이란의 종전 협상이 진전을 보이지 못하는 가운데 양측의 무력 충돌이 이어지면서 국제유가는 배럴당 90달러대 후반으로 뛰었다. 유가 상승은 에너지 수입 부담을 키운다. 한국처럼 원유 수입 의존도가 높은 경제에는 환율 부담으로 이어질 수 있다.



달러 자체도 강세다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 사흘 연속 상승해 99.5선을 넘었다. 달러가 강해지면 원화뿐 아니라 아시아 통화 전반이 약세 압력을 받는다.



관세 우려도 다시 부각되고 있다. 미국 중간선거를 앞두고 대미 관세 문제가 재등장하면서 원화 약세 환경이 이어질 수 있다는 관측이 나온다. 중동 정세가 진정되더라도 고유가와 관세 부담이 남으면 환율이 빠르게 내려가기 어렵다는 것이다.



백석현 신한은행 이코노미스트는 “전날 이란과 미국이 지난 4월 8일 휴전 이후 가장 크게 충돌을 겪는 등 역외에서 원·달러 환율이 이미 1530원대를 넘은 상황”이라며 “시장이 미국과 이란의 합의가 쉽지 않은 구조라는 걸 조금씩 깨닫고 있다”고 평가했다.



외환당국은 연이어 구두개입성 발언을 내놓고 있다.



지난달 22일 환율이 장중 1520원에 근접하자 외환당국은 “환율 움직임이 펀더멘털 대비 과도한 측면이 있어 경계감을 갖고 지켜보고 있다”고 밝혔다. 하지만 이어진 야간거래에서 환율은 다시 1519.5원까지 올랐다.



신현송 한국은행 총재도 지난달 28일 금융통화위원회 이후 기자간담회에서 “환율 쏠림에는 아주 단호하게 대처하겠다”며 전면에 나섰다. 그는 “환율 쏠림은 용인하지 않겠다”며 “수단과 의지가 있고 여러 방법이 있다”고 말했다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 시장상황점검회의에서 “외환시장을 예의주시하고 있다”며 “과도한 쏠림에 필요시 즉시 조치하겠다”고 밝혔다. 환율은 당국 발언 뒤 잠시 주춤했다가 다시 상승 폭을 키웠다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 원·달러 환율이 3주 가까이 1500원대에서 내려오지 않고 있다. 반도체 수출 호조에도 원화 약세가 꺾이지 않는 모습이다. 기업이 벌어들이는 달러보다 외국인 투자자의 국내 주식 매도와 중동발 불안, 미국 관세 정책 우려가 더 크게 작용하는 것으로 분석된다.4일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 1530.0원으로 출발한 뒤 개장 직후 1530.8원까지 올랐다. 장중 1530원 돌파는 지난 3월 31일 이후 두 달여 만이다.1530원대 개장은 더 이례적이다. 원·달러 환율이 1530원을 넘겨 거래를 시작한 것은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 10일 1554.0원 이후 17년3개월 만이다.환율은 13거래일째 1500원대에 머물고 있다. 2009년 2~3월의 11거래일 기록을 넘어서며 1997년 외환위기 이후 가장 긴 1500원대 흐름을 지속하고 있다.겉으로만 보면 원화가 이 정도 약세를 보일 이유는 크지 않다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 수출 호황으로 경상수지 흑자가 사상 최대 규모를 기록하고 있다. 수출이 늘면 달러 공급도 늘어 환율 안정 요인으로 작용하는 게 일반적이다.하지만 최근 외환시장은 상품수지보다 자본 흐름에 더 민감하게 반응하고 있다. 외국인 투자자는 올해 들어 국내 주식을 112조3255억원어치 순매도했다. 국내 주가가 급등하자 비중 조정과 차익 실현에 나선 영향으로 풀이된다.외국인의 매도세는 이날도 이어졌다. 외국인은 오전에만 국내 주식을 4조원 넘게 순매도했다. 지난달 7일 이후 19거래일 연속 매도 우위다. 외국인이 주식을 팔아 달러로 바꿔 나가면 원화 약세 압력은 커질 수밖에 없다.중동 불안도 원화 약세를 키우는 변수다. 미국과 이란의 종전 협상이 진전을 보이지 못하는 가운데 양측의 무력 충돌이 이어지면서 국제유가는 배럴당 90달러대 후반으로 뛰었다. 유가 상승은 에너지 수입 부담을 키운다. 한국처럼 원유 수입 의존도가 높은 경제에는 환율 부담으로 이어질 수 있다.달러 자체도 강세다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 사흘 연속 상승해 99.5선을 넘었다. 달러가 강해지면 원화뿐 아니라 아시아 통화 전반이 약세 압력을 받는다.관세 우려도 다시 부각되고 있다. 미국 중간선거를 앞두고 대미 관세 문제가 재등장하면서 원화 약세 환경이 이어질 수 있다는 관측이 나온다. 중동 정세가 진정되더라도 고유가와 관세 부담이 남으면 환율이 빠르게 내려가기 어렵다는 것이다.백석현 신한은행 이코노미스트는 “전날 이란과 미국이 지난 4월 8일 휴전 이후 가장 크게 충돌을 겪는 등 역외에서 원·달러 환율이 이미 1530원대를 넘은 상황”이라며 “시장이 미국과 이란의 합의가 쉽지 않은 구조라는 걸 조금씩 깨닫고 있다”고 평가했다.외환당국은 연이어 구두개입성 발언을 내놓고 있다.지난달 22일 환율이 장중 1520원에 근접하자 외환당국은 “환율 움직임이 펀더멘털 대비 과도한 측면이 있어 경계감을 갖고 지켜보고 있다”고 밝혔다. 하지만 이어진 야간거래에서 환율은 다시 1519.5원까지 올랐다.신현송 한국은행 총재도 지난달 28일 금융통화위원회 이후 기자간담회에서 “환율 쏠림에는 아주 단호하게 대처하겠다”며 전면에 나섰다. 그는구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 시장상황점검회의에서 “외환시장을 예의주시하고 있다”며 “과도한 쏠림에 필요시 즉시 조치하겠다”고 밝혔다. 환율은 당국 발언 뒤 잠시 주춤했다가 다시 상승 폭을 키웠다.강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지