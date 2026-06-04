KPGA, ‘선수권대회’ 첫 출전 선수 20명에게 기념 액자 전달
“‘KPGA 선수권대회’ 출전을 환영합니다·”
(사)한국프로골프협회(회장 김원섭·이하 KPGA)가 4일 경남 양산시 에이원CC(파71)에서 개막한 제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC를 통해 ‘KPGA 선수권대회’에 첫 출전한 선수에게 기념 액자를 전달했다.
KPGA는 본 대회를 하루 앞둔 6월 3일 진행된 공식 연습라운드에서 국내 최고 권위의 대회인 ‘KPGA 선수권대회’에 처음 출전하는 선수 20명에게 직접 기념 액자를 지급했다.
이번 대회를 통해 ‘KPGA 선수권대회’ 무대에 처음 출전한 선수는 ‘루키’ 박정훈, 브랜든 케왈라마니, 백무곤, 안지민, 양정수, 이승형, 이우현, 조동민, 차우진, 최준희, 김선우, 김준형, 김태우, 김한민, 문준혁, 정대진, 이재원, 김시윤, 권성훈, 앤디강 등이다.
또 ‘제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’에 출전한 선수 156명 전원에게 KPGA 선수권대회 머그잔 세트 핀 뱃지 등을 전달하며 ‘KPGA 선수권대회’ 출전에 대한 자부심을 고취시켰다.
‘KPGA 선수권대회’ 첫 출전 기념 액자와 기념품을 받은 박정훈은 “KPGA 선수권대회에 처음으로 출전하게 되어 설레고 긴장된다”며 “특히 첫 출전을 기념해 축하해주신 만큼 힘내서 좋은 플레이 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.
안지민은 첫날 1라운드에서 더블보기 1개에 버디 7개를 쓸어 담아 5언더파 66타로 선전을 펼쳤다.
한편 이번 대회 갤러리 입장권 요금은 주중 1만 원, 주말 2만 원이다. 입장권은 유니틱스와 현장 매표소에서 구매 가능하다. 갤러리에게는 최종 라운드 시상식 추첨을 통해 세라젬 안마의자, 렉스필 명품 매트리스, 발렌트라 퍼터, 캘러웨이 퍼터, 보이스캐디 거리측정기 등 푸짐한 경품이 제공된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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