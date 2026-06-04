“국립무용센터(CND)는 프랑스 무용 생태계의 중심”
1998년 프랑스 문화부가 설립… 한국 무용계 숙원 ‘국립무용원’ 모델
리옹 국립무용센터 관장 다비 브룬 인터뷰 “한국도 국립무용원 필요”
한국 무용수들이 해외 유명 무용단에서 주역으로 활약하며 ‘K-무용’의 위상을 높이고 있지만, 정작 국내 무용 생태계는 다른 예술 장르에 비해 매우 취약하다. 이 때문에 한국 무용계는 인프라의 핵심으로서 ‘국립무용원’ 건립을 오랜 기간 염원해왔다. 현재 이를 실현하기 위한 첫걸음으로 국회에서 무용진흥법 제정이 논의 중이다.
국내 무용계가 롤모델로 삼는 곳은 세계적인 무용 강국 프랑스의 ‘국립무용센터(Centre National de la Danse, 이하 CND)’다. 1998년 프랑스 문화부 주도로 설립된 CND는 현재 파리와 리옹을 거점으로 운영되고 있다. 현재 서울에서 열리는 국제현대무용제(MODAFE)의 신인 안무가 경연 프로그램 ‘스파크 플레이스’의 심사위원으로 위촉된 다비 브룬 리옹 국립무용센터 관장이 처음으로 한국을 찾았다.
지난 3일 대학로예술극장에서 만난 브룬 관장은 “프랑스 무용 생태계는 자크 랑 문화부 장관 재임 시절 기틀이 마련됐다”면서 “1980년대 프랑스 전역에 국립안무센터(Centre Chorégraphique National, 이하 CCN)들이 생겨났는데, 스타 안무가 중심의 무용단이 주축이 됐다. 이에 CCN의 혜택을 받지 못하는 수많은 독립 무용가와 신인들을 공평하게 지원할 기관이 필요해졌고, 그 결과 탄생한 것이 CND”라고 설립 배경을 설명했다.
자크 랑은 미테랑 정부 시절(1981~1986년, 1988~1993년) 총 10년간 문화부 장관을 지내며 현대 프랑스 문화정책의 기틀을 완성한 인물이다. 그는 대중문화와 고급예술의 경계를 허물고, 문화 민주주의와 지방분권을 실현하는 정책을 펼쳤다. 무용 분야에서는 CCN과 CND 설립이 그의 대표적인 업적으로 꼽힌다. 1984년부터 조성돼 현재 19개가 운영 중인 CCN은 한국의 도·시립 무용단과 유사하다. 다만 지방자치단체와 함께 국가가 재정을 분담하기 때문에 ‘국립’이라는 명칭이 붙는다. 지명도 높은 안무가가 각 센터의 예술감독을 맡고, 그가 이끄는 무용단이 상주 단체로 들어가는 형태다.
브룬 관장은 “CCN이 예술가 중심으로 작품을 창작하고 제작하는 곳이라면, CND는 무용 생태계 전체를 아우르는 통합적인 지원 플랫폼”이라고 차이를 설명했다. 이어 “CND는 연습실 무료 대관 등 독립 아티스트 지원부터 무용 문화·유산의 보존과 연구, 안무가 및 무용수의 전문 교육과 자격증 관리, 무용인들을 위한 직업 정보 및 법률·행정 서비스 제공, 국제 교류와 레지던스까지 종합적인 기능을 수행한다”고 덧붙였다. 실제로 파리와 리옹을 합쳐 CND의 직원은 총 100명에 달하지만, 이 중 무용수 출신은 4명뿐이다. 무용종합정보센터로서의 제 역할을 다하기 위해 철저히 예술경영 및 예술행정 전문가들로 조직을 구성했기 때문이다.
현재 한국에서 구상 중인 국립무용원은 국내에 전무하다시피 한 ‘무용 전용극장’을 포함하는 형태다. 반면, 프랑스의 CND는 창작 지원에 초점을 맞춰 연습 공간을 핵심으로 둔다. 브룬 관장은 “파리와 리옹을 합쳐 총 17개의 스튜디오가 있다. 1개의 소극장이 있긴 하지만 이 역시 공연용이 아니라 창작을 위한 공간”이라며 “실제 공연은 프랑스 전역의 다양한 극장에서 이루어지며, CND는 이곳에서 만들어진 작품이 시장에 원활히 유통되도록 돕는 역할을 한다”고 말했다. CND의 스튜디오는 연간 최대 5주간 무료로 사용할 수 있으며, 선착순 예약제로 운영된다. 매년 400여 개 무용단이 이 혜택을 누리고 있다.
브룬 관장은 리옹오페라발레단 등에서 무용수로 활약한 뒤 안무가로 활동하다, 2017년 리옹 국립고등음악무용학교 안무학과장을 거쳐 2019년부터 리옹 국립무용센터를 이끌고 있다. 그는 해외 자문 경험을 공유하며 한국 무용계에 따뜻한 제언을 건넸다. “지난 2월 태국 방콕에서 국립무용센터 설립을 위한 자문을 맡았는데, 당시 태국은 무용단이나 무용수, 무용학교 등의 기반이 부족해 아직 센터 설립은 시기상조라는 결론을 내렸다”며 “반면 한국은 이미 탄탄한 무용 생태계가 조성되어 있다. 이제는 각각의 요소들이 유기적으로 맞물려 돌아갈 수 있도록 중심축 역할을 해줄 국립무용센터가 꼭 필요해 보인다”고 강조했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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