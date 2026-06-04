부천세종병원 지역사회 연계 교육…뇌졸중 위험 관리
부천세종병원에서 치료받은 환자가 병원과 함께 지역사회 건강 증진 활동에 나서며 눈길을 끌고 있다.
부천세종병원은 최근 부천 소사구 동신아파트노인정을 방문해 어르신들을 대상으로 ‘뇌졸중 예방 및 관리 교육’을 진행했다고 4일 밝혔다.
교육에는 심영희 부장(병동간호부), 이혜란 팀장(5B병동), 김정원 팀장(5A병동), 천성희 과장(간호교육행정팀) 등이 강사로 참여했다. 이들은 혈압·당뇨 관리 중요성부터 뇌졸중 전조증상, 골든타임, 심장질환과 뇌졸중의 연관성 등을 중심으로 맞춤형 건강 교육을 진행했다.
교육은 해당 노인정을 이용하는 A씨(78·여)의 제안으로 마련됐다. A씨는 약 2개월 전 신체 우측에 힘이 빠지는 우측 위약 증상 등으로 일과성 허혈 발작(TIA)이 일어나 부천세종병원 뇌졸중집중치료실에 입원해 치료를 받았다.
일과성 허혈 발작은 뇌혈류가 일시적으로 감소하면서 운동·감각·언어 장애 등의 신경학적 증상이 나타나는 질환으로 뇌졸중의 강력한 전조증상으로 알려져 있다.
특히 A씨의 경우 단순 뇌혈관 문제가 아닌 심장 내 발견된 가동성 종괴(혹)가 원인으로 지목됐다.
의료진은 심장에서 유래한 혈전에 의해 증상이 발생했을 가능성에 주목했고 즉시 항응고 치료를 시행했다.
A씨는 약물 치료를 통해 입원 10여일 만에 심장 내 가동성 종괴가 거의 소실됐고 증상 재발 없이 안정적으로 퇴원했다.
A씨는 “나이가 들수록 몸이 조금 불편한 건 당연하다고 생각했는데 자칫하면 큰 후유증으로 이어질 수 있다는 걸 직접 겪고 알게 됐다”며 “특히 심장 문제 때문에 뇌에 이상이 생길 수 있다는 사실을 처음 알았다. 노인정 친구들도 꼭 알아야 할 내용이라 생각해 병원에 교육을 부탁드렸고 심영희 부장이 흔쾌히 수락해 교육을 받을 수 있었다”고 말했다.
오미영 부천세종병원 뇌혈관센터장(신경과)은 “뇌졸중은 단순히 뇌혈관만의 문제가 아니라 심장질환과 밀접하게 연결된 경우가 많다”며 “특히 심장에서 발생한 혈전이 뇌혈관을 막는 심인성 뇌경색은 심인성 원인에 대한 조기 발견과 이에 합당한 치료가 신속하게 이루어지는 것이 매우 중요하다”고 설명했다.
이어 “이번 교육은 치료 이후에도 환자와 지역사회가 함께 건강관리에 참여했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회와 연계한 예방 중심 의료 활동을 확대하고 올바른 의학 정보를 전달하는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 덧붙였다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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