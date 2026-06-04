던롭 스릭슨, 작년 US오픈 우승볼 ‘지스타 올 아메리칸 에디션’ 한정 출시
올 US오픈 앞두고 2천개 한정 출시
던롭스포츠코리아(주)(대표 홍순성)가 전개하는글로벌 골프 브랜드 스릭슨이 지난해 메이저 대회 US오픈을 제패한 디펜딩 챔피언의 영광을 기념하는 ‘2026 스릭슨 올 아메리칸 에디션(All American Edition)’을 오는 4일 공식 출시한다.
이번 에디션은 챔피언의 우승 볼인 ‘Z-STAR DIAMOND(지스타 다이아몬드)’와 필드 용품 4종으로 각각 구성됐다. 제품의 핵심인 ‘Z-STAR DIAMOND’는 2025 US오픈 디펜딩 챔피언인 J.J 스폰(미국)의 실제 우승볼이다.
당시 스폰은 악천후와 까다로운 코스 세팅속에서 출전 선수 중 유일하게 언더파 스코어를 기록하며 생애 첫 메이저 왕좌에 올랐다. 대회 기간 내내 이어진 정교한 그린 플레이와 흔들림 없는 집중력의 원동력으로 스릭슨 Z-STAR DIAMOND가 주목받기도했다.
디자인 면에서도 희소성과 소장 가치를 높였다. 골프볼에 인쇄되는 고유 번호를 일반 인쇄체가 아닌 수기 스타일로 적용해 특별함을 더했다. 또한 Z-STAR 시리즈의 기본 색상인 ‘퓨어 화이트(PURE WHITE)’ 베이스에 에디션 전용 ‘로얄 블루(ROYAL BLUE)’ 컬러를 입혀 차별화된 디자인을 완성했다.
함께 출시되는 캐디백과 스탠드백, 헤드커버, 타월 등의 용품 라인업 역시 올 아메리칸 에디션 고유의 컬러 패키지를 적용했다.
‘2026 스릭슨 올 아메리칸 에디션’에대한 자세한 정보는 6월 4일부터 공식 홈페이지에서 확인할수 있다. 전국 스릭슨 취급 대리점과 공식 홈페이지에서 총 2000개 한정 수량으로 ‘던롭 공식온라인몰’과 ‘던롭 프라이빗센터(청담, 반포)’에서 단독 한정 판매된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사