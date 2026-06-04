브레이크 대신 가속페달… 사망자 83%, 60세 이상 운전자 사고

삼성화재, 페달 오조작 의심 사고 567건 분석

2018년 10월 25일 서울광장에서 열린 '어르신이 먼저인 교통문화 정착을 위한 안전보행 다짐' 대회에서 스턴트맨들이 어르신들에게 자주 발생하는 교통사고를 시연하는 모습. 이병주 기자

최근 5년간 차량 페달 오조작 의심 사고와 사망자가 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 60세 이상 운전자가 낸 사고가 전체의 70%를 넘었다. 사망 사고에서도 고령 운전자 비중이 80%에 가까웠다.