브레이크 대신 가속페달… 사망자 83%, 60세 이상 운전자 사고
삼성화재, 페달 오조작 의심 사고 567건 분석
최근 5년간 차량 페달 오조작 의심 사고와 사망자가 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 60세 이상 운전자가 낸 사고가 전체의 70%를 넘었다. 사망 사고에서도 고령 운전자 비중이 80%에 가까웠다.
삼성화재 교통안전문화연구소는 4일 2021년부터 2025년까지 언론에 보도된 페달 오조작 의심 사고 567건을 분석한 결과를 공개했다.
페달 오조작 의심 사고는 2021년 66건에서 2025년 153건으로 약 2.3배 늘었다.
사망자 증가 폭은 더 컸다. 같은 기간 사망자 수는 15명에서 51명으로 3.4배 증가했다. 사망 사고 건수도 12건에서 39건으로 늘었다.
최근 5년간 페달 오조작 의심 사망 사고는 전체 119건이었다.
연령별로는 60세 이상 운전자의 사고 비중이 컸다. 5년간 60세 이상 운전자가 낸 페달 오조작 의심 사고는 400건으로 전체의 70.5%였다. 60세 미만 운전자 사고는 136건이었다. 60세 이상 운전자의 사고 건수는 60세 미만보다 약 3배 많았다.
사고당 사상자 수도 고령 운전자 사고에서 더 많았다. 60세 이상 운전자가 낸 사고의 사고당 사상자는 2.8명이었다. 60세 미만 운전자 사고는 2.1명이었다.
사망 사고에서도 같은 흐름이 나타났다. 5년간 60세 이상 운전자가 낸 페달 오조작 사망 사고는 93건이었다. 이는 전체 사망 사고의 78.2%에 해당한다. 이 사고로 숨진 사람은 132명으로 전체 사망자의 82.5%를 차지했다. 60세 미만 운전자의 사망 사고는 26건, 사망자는 28명이었다.
사망 사고 1건당 사망자도 60세 이상 운전자 사고가 1.4명으로 60세 미만 운전자 사고 1.1명보다 많았다. 사망자 유형을 보면 고령 운전자 사고에서는 보행자뿐 아니라 운전자와 동승자의 인명 피해 위험도 상대적으로 높게 나타났다.
사고 유형에 따라 피해 양상도 달랐다. 상가 돌진 사고는 주차나 후진 등 저속 주행 상황에서 페달을 잘못 밟아 발생하는 경우가 많아 부상자 비중이 컸다. 반면 보행로와 이면도로에서는 가속 페달을 계속 밟는 등 차량 속도가 높아져 사망 사고 비중이 상대적으로 높았다.
박요한 삼성화재 교통안전문화연구소 수석연구원은 “현재 제도화 추진 중인 시속 8㎞ 이하 출발 시 가속 억제 기능뿐만 아니라 도로 주행 중에도 페달 오조작을 실시간으로 감지하고 제어하는 ‘중·고속 주행 중 페달 오조작 방지 기술’ 탑재가 시급하다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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