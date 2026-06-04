고양시 대곡역 버스정류장 3면 확장…혼잡 개선 기대
경기 고양시가 대곡역 중앙버스정류장 정차면을 3면으로 확대하고 노후 시설을 개선해 이용 편의를 높였다.
고양시는 ‘대곡역 버스정류장 정차면 추가 공사’를 완료했다고 4일 밝혔다. 이번 사업은 출퇴근 시간대 버스 집중으로 발생하던 병목현상과 교통 정체, 승하차 지연 문제를 해소하기 위해 추진됐다.
대곡역 중앙버스정류장은 다수 노선이 동시에 진입하는 구조로 기존 2면 정차 공간만으로는 수요를 감당하기 어려워 후행 버스가 도로에서 대기하는 상황이 빈번했다. 이로 인해 차량 정체와 승객 안전 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.
시는 경기도 특별조정교부금 2억5000만원을 확보해 정차면을 기존 2면에서 3면으로 1면 추가 확장했다. 또한 정류장 길이를 연장해 대기 공간을 확보하고 승객 밀집을 완화할 수 있도록 개선했다.
시설 개선도 함께 이뤄졌다. 노후 버스 쉘터를 교체하고 규모를 확대했으며, 버스정보안내기 역시 기존 1곳에서 2곳으로 늘려 이용 편의성을 강화했다.
시는 이번 정비로 출퇴근 시간대 버스 꼬리물기 현상이 일부 완화되고 승하차 환경이 개선될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “버스정류장 개선을 통해 시민들이 더욱 안전하고 쾌적하게 대중교통시설을 이용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 현장의 불편 사항을 선제적으로 파악하고 해결하며 시민이 체감할 수 있는 교통정책을 펼치겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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