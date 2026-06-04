경기도, 건설현장 AI 도입 추진…중소건설업체 경쟁력 강화
경기도가 건설 현장의 안전과 품질 관리 분야에 인공지능(AI) 기술을 도입하고 중소건설업체 경쟁력 강화를 위한 육성 전략 마련에 나섰다.
경기도와 경기연구원은 지난 2일 북부청사에서 ‘도내 건설분야 AI 활용 및 콘테크 기업 육성 방안’ 연구용역 착수보고회를 열고 건설산업 혁신과 중소·전문건설업체 활성화를 위한 정책 마련에 착수했다.
경기도는 전국 건설업 등록업체의 약 22%, 건설인력의 약 29.4%가 집중된 건설산업의 핵심 거점이다. 그러나 도내 건설업체의 90% 이상이 중소·전문건설업체로 경기 침체와 산업 양극화 심화에 따른 구조적 어려움을 겪고 있어 새로운 성장 동력 확보가 필요한 상황이다.
도는 건설 분야 AI 기술 도입이 중소건설업체의 생산성과 경쟁력을 높일 수 있는 핵심 수단이 될 것으로 보고 있다.
최근 건설산업은 드론 측량, 빅데이터 분석, 로보틱스, 3D 프린팅, BIM(건설정보모델링) 등 첨단 기술을 활용하는 ‘콘테크(Con-Tech)’를 넘어 설계·조달·시공 전 과정에 AI를 접목하는 ‘건설AI’ 시대로 빠르게 전환되고 있다.
현장 데이터를 스스로 분석해 안전사고와 품질 문제를 사전에 예방하는 것은 물론 자율주행 굴착기와 건설로봇 등 ‘피지컬 AI’ 기술 확산도 가속화되고 있다.
경기도는 이번 연구를 통해 도내 건설AI와 콘테크 기술 보급 현황을 종합적으로 진단하고, 스마트 건설 분야 유망 중소기업과 창업기업의 기술력 및 사업화 수준을 분석할 계획이다.
또한 국내외 상용화 사례를 검토해 우수기업 인증제도 도입, 공공시장 창출, 기술 실증(Test-bed) 지원 등 지역 여건에 맞는 맞춤형 육성 방안을 마련할 방침이다.
배성호 도 건설국장은 “기술력을 갖춘 건설기술 기업들이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 강소기업 집중 육성 방안을 세밀하게 마련해 달라”며 “경기도가 대한민국을 대표하는 스마트 건설 중심지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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