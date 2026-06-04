지역아동센터 대전광역시지원단 ‘우리답게 가족캠프’ 성료
지역아동센터 대전광역시지원단은 느린학습자 아동과 가족의 정서적 유대 강화를 위해 진행한 ‘우리답게 가족캠프’를 성공적으로 마무리했다.
이번 캠프는 지난 5월 30일부터 31일까지 충남 천안 국립중앙청소년수련원에서 진행됐으며, 느린학습자 아동과 가족 21가정, 총 65명이 참여해 1박 2일간 다양한 체험과 소통 프로그램을 함께했다.
참여 가족들은 워터파크 체험을 비롯해 부모교육, 가족놀이활동, 가족운동회 등 프로그램에 참여하며 서로를 이해하고 관계를 돈독히 하는 시간을 가졌다.
특히 일상에서 부족했던 가족 간 대화와 교류를 회복하는 계기가 되며 정서적 안정과 유대감 강화에 긍정적인 효과를 거둔 것으로 나타났다.
캠프에 참여한 한 보호자는 “평소 바쁜 일상 속에서 아이와 충분한 시간을 보내기 어려웠는데, 이번 캠프를 통해 함께 웃고 이야기할 수 있어 행복했다”며 “아이와의 관계가 한층 가까워진 느낌”이라고 소감을 전했다.
장진경 대전지원단장은 “느린학습자 아동의 건강한 성장을 위해서는 아동 개인 지원뿐 아니라 가족 전체를 대상으로 한 지원이 중요하다”며 “앞으로도 가족이 함께 성장하고 서로를 이해할 수 있는 다양한 프로그램을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.
한편, 이번 사업은 복권위원회와 사회복지공동모금회의 지원으로 추진되는 ‘나답게 크는 아이 지원사업’의 일환으로, 대전지역 느린학습자 아동을 대상으로 맞춤형 학습지원과 정서·사회성 프로그램, 부모교육 및 가족지원 프로그램 등을 운영하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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