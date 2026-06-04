재선 성공 서태원 가평군수 “가평 도약 완성하겠다”
서태원 국민의힘 경기 가평군수 당선인이 재선에 성공하며 민선 9기에도 행정의 연속성을 바탕으로 지역경제 활성화와 관광도시 도약에 나서겠다고 밝혔다.
서 당선인은 당선 소감을 통해 “다시 한번 가평의 내일을 맡겨주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “더 나은 가평을 바라는 6만 군민의 뜻을 무겁게 받아들이고 반드시 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.
이번 재선 성공으로 서 당선인은 민선 8기에 이어 민선 9기까지 군정을 이끌게 됐다. 이에 따라 주요 정책과 현안 사업의 연속성을 유지하며 안정적인 군정 운영이 가능할 것으로 전망된다.
서 당선인은 민선 9기 핵심 과제로 지역경제 활성화와 복지 확대, 관광산업 경쟁력 강화를 제시했다. 그는 “군민들이 피부로 체감할 수 있는 지역경제 활성화를 이루고 어르신과 청년이 함께 웃을 수 있는 촘촘한 복지 체계를 완성하겠다”며 “누구나 찾아오고 싶은 수도권 최고의 관광도시 가평을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
군민과의 소통을 강화하는 현장 행정도 약속했다. 서 당선인은 “군수실의 닫힌 문 뒤에 머물지 않겠다”며 “항상 현장에서 땀 흘리며 군민들의 삶과 가장 가까운 곳에서 호흡하는 든든한 군수가 되겠다”고 밝혔다.
그는 “저를 지지해주신 분들뿐 아니라 다른 선택을 하신 분들의 뜻까지 넓게 품고 가겠다”며 “선거는 끝났고 이제는 가평의 더 큰 발전을 위해 모두가 힘을 모아야 할 때”라며 선거 이후 지역 통합의 중요성도 강조했다.
서 당선인은 “가평은 숱한 위기 속에서도 서로를 믿고 일어서는 강인하고 따뜻한 공동체”라며 “군민의 평범한 일상을 지키는 든든한 울타리가 되겠다”고 밝혔다.
이어 “군민들과 함께 그린 가평의 미래를 현실로 만드는 것이 이제부터의 과제”라며 “초심을 잃지 않고 묵묵히 결과로 증명하며 군민의 선택이 자랑스러운 역사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
가평=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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