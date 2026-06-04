재선 성공 서태원 가평군수 “가평 도약 완성하겠다”

그는 “저를 지지해주신 분들뿐 아니라 다른 선택을 하신 분들의 뜻까지 넓게 품고 가겠다”며 “선거는 끝났고 이제는 가평의 더 큰 발전을 위해 모두가 힘을 모아야 할 때”라며

서 당선인은 “가평은 숱한 위기 속에서도 서로를 믿고 일어서는 강인하고 따뜻한 공동체”라며 “군민의 평범한 일상을 지키는 든든한 울타리가 되겠다”고 밝혔다.