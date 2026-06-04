‘대역전극’ 오세훈, 바로 업무 복귀 “다시 한 번 일할 기회 준 시민께 감사”

오세훈 서울시장 당선인이 4일 서울시청으로 출근하며 직원들과 인사하고 있다. 연합뉴스

오 당선인은 4일 서울시청 앞에서 “다시 한 번 일할 기회를 주신 서울시민께 감사드린다”며 “정말 분골쇄신 하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.