‘대역전극’ 오세훈, 바로 업무 복귀 “다시 한 번 일할 기회 준 시민께 감사”
6·3 지방선거 최대 승부처였던 서울시장 선거에서 개표 마지막 순간에 오세훈 국민의힘 후보가 골든크로스를 이뤄내며 다시 한 번 서울시정을 이끌게 됐다.
오 당선인은 4일 서울시청 앞에서 “다시 한 번 일할 기회를 주신 서울시민께 감사드린다”며 “정말 분골쇄신 하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.
이어 “한 40일 가까운 기간 동안 자리를 비웠는데, 별로 길지 않은 선거 기간임에도 불구하고 많은 일들이 서울시에 있었다”며 “바로 업무에 복귀한다”고 덧붙였다.
오 당선인은 GTX-A 삼성역 철근 누락과 관련한 회의를 시작으로 시장 업무에 복귀했다. 그는 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태에 대해 “지나치게 정치화됐다. 선거 국면에서 왜곡된 측면이 있다”며 “8월 중순 개통이 가능할지부터 점검을 하겠다”고 전했다.
오 당선인은 이번 선거에서 개표 시작 이후 줄곧 열세를 보이다 개표율 93%를 넘어선 이날 오전 7시15분쯤 처음으로 정원오 더불어민주당 후보를 추월했다. 출구조사와 개표 초반 민주당 우세 흐름이 뚜렷했지만, 한강벨트를 중심으로 막판 표심이 집중 반영되면서 승부가 뒤집혔다.
오 당선인은 “오세훈 개인의 승리가 아닌 희망찬 미래를 꿈꾸는 청년들의 승리”라며 “지옥과도 같은 전월세난이 끝나기를 바라는 서민들, 아이를 안심하고 맡길 곳을 찾는 맞벌이 부부들, 재건축 기다리며 낡은 집에서 희망 기다려온 주민들, 이 평범하고 성실한 시민들의 승리”라고 밝혔다.
특히 “시민 여러분께서 견제와 균형이라는 민주주의 대원칙을 확고하게 세워줬다”며 “대한민국이 한쪽으로 완전히 기울지 않게 서울을 민주주의의 마지막 안전판으로 남겨줬다”고 강조했다.
오 당선인은 정책 연속성을 바탕으로 시정을 이끌어나가겠다는 방침이다. 그는 “여러분이 저를 다시 선택한 것은 제 개인에 대한 격려라기보다 서울을 바꾸고 있는 정책과 방향에 대한 평가라고 생각한다”며 “지난 5년보다 더 큰 변화와 더 좋은 결과로 반드시 보답하겠다. 당장 시정에 복귀해 시민의 삶을 짓누르는 문제부터 하나하나 해결하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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