시사 전체기사

‘대역전극’ 오세훈, 바로 업무 복귀 “다시 한 번 일할 기회 준 시민께 감사”

입력:2026-06-04 11:17
공유하기
글자 크기 조정
오세훈 서울시장 당선인이 4일 서울시청으로 출근하며 직원들과 인사하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 최대 승부처였던 서울시장 선거에서 개표 마지막 순간에 오세훈 국민의힘 후보가 골든크로스를 이뤄내며 다시 한 번 서울시정을 이끌게 됐다.

오 당선인은 4일 서울시청 앞에서 “다시 한 번 일할 기회를 주신 서울시민께 감사드린다”며 “정말 분골쇄신 하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.

이어 “한 40일 가까운 기간 동안 자리를 비웠는데, 별로 길지 않은 선거 기간임에도 불구하고 많은 일들이 서울시에 있었다”며 “바로 업무에 복귀한다”고 덧붙였다.


오 당선인은 GTX-A 삼성역 철근 누락과 관련한 회의를 시작으로 시장 업무에 복귀했다. 그는 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태에 대해 “지나치게 정치화됐다. 선거 국면에서 왜곡된 측면이 있다”며 “8월 중순 개통이 가능할지부터 점검을 하겠다”고 전했다.

오 당선인은 이번 선거에서 개표 시작 이후 줄곧 열세를 보이다 개표율 93%를 넘어선 이날 오전 7시15분쯤 처음으로 정원오 더불어민주당 후보를 추월했다. 출구조사와 개표 초반 민주당 우세 흐름이 뚜렷했지만, 한강벨트를 중심으로 막판 표심이 집중 반영되면서 승부가 뒤집혔다.

오 당선인은 “오세훈 개인의 승리가 아닌 희망찬 미래를 꿈꾸는 청년들의 승리”라며 “지옥과도 같은 전월세난이 끝나기를 바라는 서민들, 아이를 안심하고 맡길 곳을 찾는 맞벌이 부부들, 재건축 기다리며 낡은 집에서 희망 기다려온 주민들, 이 평범하고 성실한 시민들의 승리”라고 밝혔다.


특히 “시민 여러분께서 견제와 균형이라는 민주주의 대원칙을 확고하게 세워줬다”며 “대한민국이 한쪽으로 완전히 기울지 않게 서울을 민주주의의 마지막 안전판으로 남겨줬다”고 강조했다.

오 당선인은 정책 연속성을 바탕으로 시정을 이끌어나가겠다는 방침이다. 그는 “여러분이 저를 다시 선택한 것은 제 개인에 대한 격려라기보다 서울을 바꾸고 있는 정책과 방향에 대한 평가라고 생각한다”며 “지난 5년보다 더 큰 변화와 더 좋은 결과로 반드시 보답하겠다. 당장 시정에 복귀해 시민의 삶을 짓누르는 문제부터 하나하나 해결하겠다”고 말했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
황인호 기자
사회부
황인호 기자
211
국민일보 황인호 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 오세훈 막판 대역전승… 사상 첫 5선 서울시장
[속보] 김경수 “선거 결과 겸허히 수용, 박완수 당선 축하”
잠실 2투표소 ‘2천표’ 봉쇄 계속… 중앙선관위서도 밤샘 시위
“오세훈이” 역전 순간 탄식… 분위기 싹 바뀐 정원오 캠프
“부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대
한동훈, 하정우에 역전승…“민심의 위대함을 실감”
총선·대선 이어 지선까지 ‘3연승’… 李정부 2년 차 국정 탄력
[단독] 장동혁 “선거무효소송 제기할 것…준비 중”
국민일보 신문구독