인천서 지방선거 관련 선거사범 114명 적발…2명 송치
인천경찰청은 제9회 전국동시지방선거 예비후보자 등록일인 2월 3일부터 본청과 10개 경찰서에 수사전담반 72명을 편성하고 선거일인 지난 3일까지 선거범죄를 단속해 선거사범 총 114명을 적발했다고 4일 밝혔다. 적발된 이들 가운데 2명에 대해서는 사건을 검찰에 송치했고 104명은 수사를 진행 중이다.
유형별로는 허위·가짜뉴스 유포 등 흑색선전이 49명으로 가장 많았다. 흑색선전 수단은 오프라인 20명, 소셜미디어(SNS) 등 온라인 29명으로 파악됐다. 또 선거 폭력 20명, 금품수수 11명, 사건 선거 운동 3명, 공무원 선거 관여 2명 등이다.
수사 단서별로는 고소·고발 75명, 신고·진정 26명, 선거관리위원회 고발·수사의뢰 8명, 첩보·자체 인지 5명 등 순으로 나타났다.
인천청은 선거범죄 중추적 수사기관으로 10월 2일까지 4개월간 선거사건 집중수사기간을 운영해 당선 여부를 불문하고 모든 선거사건을 신속·엄정하게 수사할 방침이다.
특히 기소가 필요한 경우는 공소제기에 필요한 시간을 고려해 수사준칙 제7조에 따라 검찰과 긴밀히 소통·협력하는 등 최대한 신속하게 사건을 송치할 계획이다.
경찰 관계자는 “당선 답례 등의 명목으로 금품 등을 제공하는 행위, 당선 대가로 이권 등을 제공하는 불법행위에 대해서도 단속을 강화해 유권자의 선택을 받은 지방정부가 깨끗하고 건강한 토대 위에 자리 잡도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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