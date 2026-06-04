로스트아크, 2026 로아온 썸머 20일 진행
스마일게이트의 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘로스트아크’가 올해 여름 업데이트 로드맵을 공개하는 온라인 프리뷰 ‘2026 로아온 썸머’를 개최한다.
2026 로아온 썸머는 오는 20일 오후 4시부터 로스트아크 공식 유튜브 채널에서 생방송으로 진행된다.
이날 방송에서는 여름 시즌 새롭게 선보일 클래스와 레이드를 비롯한 대규모 업데이트 로드맵을 공개하고 로스트아크의 현재와 미래 개발 방향에 대한 소통도 이뤄질 예정이다.
모험가들은 로스트아크 공식 유튜브 채널에 방문하거나 카카오톡 공식 채널 친구 추가를 통해 생방송 알림을 설정할 수 있다.
로스트아크에 관한 자세한 정보는 로스트아크 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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