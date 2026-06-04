민선9기 대구시 최우선 과제는 신공항·행정통합
민선9기 대구시장에 국민의힘 추경호 후보가 당선됐다. 대구경제 회생을 위한 ‘대구경북 민군 통합공항’(이하 TK신공항) 건설과 대구·경북 행정통합 재추진이 민선9기 시정의 핵심 과제가 될 전망이다.
4일 지역 정치권과 대구시에 따르면 추경호 당선인은 대구경제 회복을 가장 큰 공약으로 내세웠다. 인공지능(AI), 로봇 등 5대 미래 성장 산업 집중 육성과 기계·금속, 섬유 등 전통 주력 산업 스마트화·고부가가치화를 기치로 내걸었다. TK신공항과 행정통합 역시 추 당선인의 핵심 공약이다.
TK신공항과 행정통합은 대구경제 회복의 밑바탕이 될 사업으로 평가 받고 있지만 두 사업 모두 답보 상태다. TK신공항은 정권이 바뀔 때마다 난항을 겪으며 20여년을 끌어온 사업이다. 2023년 4월 TK신공항 특별법 통과를 전후해 기대감이 최고조에 달했지만 재원 조달 방법 문제로 또 제동이 걸렸다. 기존 민관공동개발사업 특수목적법인(SPC) 구성 방식(군공항 기부대 양여) 추진이 어려워져 정부 공공자금관리기금 융자로 방향을 바꿨지만 정부와의 이견으로 올해 군공항 이전·건설 사업 시작을 위한 예산 확보에 실패했다.
행정통합도 난제다. 대구·경북, 충남·대전, 전남·광주가 올해 초 행정통합에 속도를 냈지만 전남·광주만 통합에 성공했다. 대구·경북과 충남·대전은 여야의 극한 대립과 국민의힘 내부 분열 등으로 특별법안 상정에 실패했다. 이후 6·3 지방선거에 묻혀 사실상 논의가 중단됐다. 공공기관 이전 시 혜택, 막대한 예산 지원 등의 파격적인 인센티브 기회를 놓친 것이다.
추 당선인은 적극적으로 난관을 돌파하겠다는 의지를 피력하고 있지만 현실은 녹록하지 않다는 평가다. 두 사업 모두 정부와 여당의 협력 없이는 재개가 어려운 상황이다. 정부·여당으로서는 정치색이 다른 단체장의 요구를 적극 수용할 이유가 없다.
추 당선인은 선거 기간에 2028년 행정통합을 이뤄 대구경북특별시가 출범할 수 있도록 하겠다고 밝힌바 있다. TK신공항에 대해서는 국가 주도 사업으로 전환하겠다고 약속했다. 추 당선인은 인수위원회를 꾸린 후 구체적인 전략 마련에 나설 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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