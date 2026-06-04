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박찬대 인천시장 당선인 “인천의 골든타임 지키겠다”

입력:2026-06-04 11:04
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제9회 전국동시지방선거 인천시장에 출마한 더불어민주당 박찬대 후보가 4일 인천 미추홀구 선거사무소에서 당선이 확실시되자 축하받고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 박찬대 인천시장 당선인은 4일 6·3 지방선거 개표를 통해 당선이 확정된 이후 “존경하는 300만 인천 시민 여러분, 그리고 끝까지 함께 뛰어주신 당원 동지 여러분 진심으로 고맙다”고 당선 인사를 전했다.

이어 “시민 여러분께서 다시 한번 ‘위대한 인천’을 향한 결단을 내려주셨다”며 “퇴행을 넘어 도약으로, 정체를 넘어 성장으로 나아가라는 시민의 명령으로 새기겠다”고 강조했다.

박 당선인은 또 “민생 회복을 위한 긴급 100일 프로젝트를 즉시 가동하겠다”며 “하늘길과 바닷길, 유서 깊은 원도심과 활기찬 신도시까지 다채로운 삶을 품고 중앙정부와 완벽하게 발을 맞추겠다”고 말했다.


그러면서 “더 낮게 듣고, 더 치열하게 뛰고, 압도적인 성과로 보답하겠다”며 “압도적인 시민의 힘으로 한 치의 흔들림 없이 나아가겠다”고 덧붙였다.

박 당선인은 공인회계사 출신으로 2016년 20대 국회의원 선거에서 인천 연수구갑에 출마해 승리한 이후 22대 총선까지 3선에 성공했다. 민주당 원내대변인과 최고위원 등을 지냈으며 12·3 비상계엄 사태와 윤석열 전 대통령 탄핵 등 국면에서 원내대표를 맡기도 했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr


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김민 기자
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