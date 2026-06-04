조상호 세종시장 당선인 “행정수도 완성 흔들림 없이 추진”
제9회 전국동시지방선거에서 세종시장에 당선된 더불어민주당 소속 조상호 당선인이 “행정수도를 완성해 세종의 미래를 열어달라는 시민들의 분명한 선택이었다. 그 무거운 뜻을 온전히 받들겠다”고 말했다.
조 당선인은 이번 선거에서 총 투표수의 61.03%(11만6846표)를 득표해 36.01%(6만8944표)의 득표율을 기록한 최민호 국민의힘 후보에게 승리했다.
그는 이번 지방선거가 단순한 개인의 승리가 아닌 정부와 함께 ‘국민주권시대’를 열라는 시민들의 준엄한 명령이라고 받아들였다.
조 당선인은 “행정수도 세종 완성을 흔들림 없이 추진하겠다. 대통령실과 국회, 정부, 외교와 국방까지 온전히 책임지는 행정수도를 만들겠다”며 “행정수도특별법을 반드시 관철하고 행정수도 개헌을 마무리하겠다”고 강조했다.
세종의 자족기능 강화도 약속했다. 그는 “행정수도 격에 맞는 교통·교육·문화 기반을 갖추겠다”며 “인공지능(AI), 반도체, 바이오, 지식서비스, 디지털 컨텐츠의 5대 산업을 육성하겠다”고 했다.
그러면서 “세종의 미래를 위해 치열하게 경쟁한 모든 후보들께도 감사와 위로의 마음을 전한다”며 “강한 추진력으로 일하는 세종시장이 되겠다. 시민 여러분과 함께 세종의 새로운 미래를 열겠다”고 덧붙였다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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