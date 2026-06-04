조상호 세종시장 당선인 “행정수도 완성 흔들림 없이 추진”

세종시장 당선이 유력한 더불어민주당 조상호 후보가 3일 자신의 선거사무소에서 지지자들로부터 축하 꽃다발을 목에 걸고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

그 무거운 뜻을 온전히 받들겠다”고 말했다.

이번 지방선거가 단순한 개인의 승리가 아닌

정부와 함께 ‘

국민주권시대’를 열라는 시민들의 준엄한 명령이라고 받아들였다.

조 당선인은 “행정수도 세종 완성을 흔들림 없이 추진하겠다.

행정수도특별법을 반드시 관철하고

행정수도 개헌을 마무리하겠다”고 강조했다.

행정수도 격에 맞는 교통·교육·문화 기반을 갖추겠다”며 “인공지능(

AI), 반도체, 바이오, 지식서비스, 디지털 컨텐츠의 5대 산업을 육성하겠다”고 했다.

그러면서 “세종의 미래를 위해 치열하게 경쟁한

모든 후보들께도 감사와 위로의 마음을 전한다”며

“

강

한 추진력으로 일하는 세종시장이 되겠다.

시민 여러분과 함께 세종의 새로운 미래를 열겠다”고 덧붙였다.