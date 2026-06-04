“연천발전 위해 헌신” 김덕현 연천군수 재선 성공
재선에 성공한 김덕현 국민의힘 연천군수 당선인이 군민 통합과 지역 발전을 약속하며 “위대한 연천 발전을 위해 모든 것을 헌신하겠다”고 밝혔다.
김 당선인은 4일 당선 인사를 통해 “위대한 연천군민의 선택으로 민선 9기 연천군수에 당선됐다”며 “군민 여러분의 선택이 옳았음을 반드시 증명해 보이겠다”고 밝혔다.
김 당선인은 “앞으로 4년은 연천 발전을 위해 더 열심히 뛰라는 군민들의 엄중한 명령”이라며 “연천의 발전과 군민 행복을 위해 모든 역량과 열정을 쏟아붓겠다”고 강조했다.
그는 군정 운영의 최우선 가치를 지역 발전에 두겠다는 뜻을 분명히 했다. 김 당선인은 “군수라는 권위에 군림하지 않고 오직 연천 발전만을 바라보며 중앙부처의 문턱이 닳도록 뛰겠다”며 “군민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 내겠다”고 말했다.
또한 선거 이후 지역사회의 통합을 강조했다. 그는 “그동안 저를 지지했던 분들과 지지하지 않았던 분들 모두 연천을 사랑하는 군민”이라며 “연천 발전을 위해 이제는 하나가 되어야 한다”고 밝혔다.
이어 “군민 모두를 섬기며 화합과 협력 속에서 연천의 미래를 만들어 가겠다”며 “선거 과정에서 나타난 다양한 의견도 군정에 적극 반영하겠다”고 덧붙였다.
김 당선인은 다산 정약용의 가르침을 언급하며 군수의 역할에 대한 소신도 밝혔다. 그는 “‘군수란 벼슬이 아니라 군민을 살리고 지역을 살리는 자리’라는 말씀을 잊지 않겠다”며 “낮은 자세로 군민과 함께하는 군수가 되겠다”고 말했다.
이어 “살기 좋은 연천을 만들어 군민들이 고향에서 행복한 삶을 누릴 수 있도록 하겠다”며 “지역의 지속 가능한 발전과 정주 여건 개선에 힘쓰겠다”고 강조했다.
김 당선인은 “군민 여러분께서 보내주신 신뢰와 성원에 다시 한 번 감사드린다”며 “옷깃을 다시 여미고 초심을 잃지 않은 채 군민을 위한 군정에 매진하겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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