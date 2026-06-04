부산도시철도 4호선 운행 중 타이어 펑크… 한때 운행 차질
낙민역~수안역 구간 안평행 열차 운행 중 발생
타이어 펑크 추정… 오전 10시25분 복구
인명 피해 없이 운행 재개
부산도시철도 4호선 전동차가 운행 중 고장을 일으켜 한때 열차 운행에 차질이 빚어졌다.
4일 부산교통공사에 따르면 이날 오전 9시45분쯤 부산도시철도 4호선 낙민역과 수안역 사이를 운행하던 안평행 제4074열차에서 차량 고장이 발생했다.
공사는 사고 직후 현장수습본부와 지역수습본부를 가동해 복구 작업에 나섰다.
고장 원인은 타이어 펑크로 추정되고 있다.
공사는 긴급 점검과 조치를 거쳐 오전 10시25분 복구를 완료했으며 현재는 전 구간에서 정상 운행 중이라고 밝혔다.
공사 관계자는 정확한 고장 원인을 조사하고 있다고 설명했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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