신동화 구리시장 당선인 “새로운 구리의 시대 열겠다”
신동화 더불어민주당 경기 구리시장 당선인이 시민 통합과 현장 중심 행정을 앞세워 새로운 구리시대 개막을 선언했다.
신 당선인은 4일 당선이 확정된 뒤 “오늘의 승리는 신동화 개인의 승리가 아니라 멈춰 있던 구리를 다시 변화시키고 시민의 삶을 바꿔 달라는 시민 여러분의 간절한 염원이 만들어낸 승리”라며 “새로운 구리, 더 행복한 구리를 반드시 만들어 가겠다”고 밝혔다.
신 당선인은 “시민의 선택이 만든 이번 승리는 구리의 변화를 향한 열망이 모인 결과”라며 “내일부터 시작될 책임을 무겁게 받아들이고 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과로 보답하겠다”고 강조했다.
그는 민선 9기 시정 운영 방향으로 경제와 일자리, 교통, 교육, 문화, 복지 분야의 혁신을 제시했다.
신 당선인은 “구리는 더 크게 도약할 수 있는 도시”라며 “시민들이 일상 속에서 변화를 체감할 수 있도록 약속을 반드시 실천하겠다”고 말했다.
특히 현장 중심의 시정을 펼치겠다는 의지도 분명히 했다. 그는 “운동화가 닳도록 현장을 뛰며 시민의 목소리를 듣겠다”며 “책상 위가 아니라 현장에서 답을 찾고 시민이 필요할 때 가장 먼저 달려가는 시장이 되겠다”고 밝혔다.
신 당선인은 함께 경쟁한 백경현 국민의힘 후보에게도 감사와 위로의 뜻을 전하며 “선거 과정에서 제시된 다양한 의견과 정책 역시 시정 운영에 참고해 구리 발전의 밑거름으로 삼겠다”고 밝혔다.
선거 이후 시민 통합의 중요성도 강조했다. 신 당선인은 “선거는 경쟁이었지만 목표는 모두 구리의 발전이었다”며 “이제 선거는 끝났고 시민을 위한 시정의 시간이 시작됐다”고 말했다.
이어 “저를 지지한 시민뿐 아니라 지지하지 않은 시민 모두가 소중한 구리시민”이라며 “모든 시민을 위한 시장으로서 소통과 화합의 시정을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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