‘30% 혁명’ 외친 이정현 “호남-보수 가교 역할 계속”
낙선 인사 통해 강조
6·3지방선거 선거운동 기간 ‘30%’ 지지를 호소했던 국민의힘 이정현 전남광주특별시장 후보가 “호남과 보수를 잇는 다리 역할을 계속 이어나가겠다”고 밝혔다.
이 후보는 4일 낙선 인사를 통해 “먼저 저를 지지해 주신 분들, 그리고 부족한 저에게 관심과 애정을 보내주신 모든 시도민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다. 이번 선거 결과를 겸허히 받아들이고 시도민의 뜻을 존중한다”고 밝혔다.
이어 “저는 이번 선거를 통해 광주·전남에 경쟁과 긴장이 살아있는 정치, 그리고 일자리와 미래산업 중심의 새로운 비전을 제시하고자 했다”면서 “비록 결과는 저의 뜻대로 되지 않았지만, 지역 발전을 바라는 저의 진심과 충정만큼은 변함이 없다”고 말했다.
그는 “선거는 끝났지만 광주·전남의 미래를 위한 저의 고민과 노력은 끝나지 않을 것”이라며 “어린 시절 할머니께서 자주 해주신 말씀이 있다. 호랑이에게 열두 번 물려가도 정신만 똑바로 차리면 산다는 이 말씀을 저는 평생 가슴에 품고 살아왔다”고 밝혔다.
또한 이 후보는 “정치는 이기고 지는 것이 있지만, 지역을 사랑하는 마음과 나라를 걱정하는 마음은 결코 포기할 수 없다. 광주·전남은 지금도 청년이 떠나고 있고, 일자리가 부족하며, 많은 현안들이 해결을 기다리고 있다. 선거 결과와 관계없이 이러한 문제를 해결하기 위한 목소리를 계속 내겠다”고 말했다.
이 후보는 국민의힘에 대해서도 “호남은 포기할 대상이 아니라 반드시 함께 가야 할 대한민국의 중심”이라며 “국민의힘은 호남 포기를 포기하고 호남과 평소에도 함께 호흡하고 땀 흘리는 정당이 돼야 한다. 저 역시 호남과 보수를 잇는 다리 역할을 멈추지 않겠다”고 덧붙였다.
이 후보는 6·3지방선거 전남광주특별시장 선거에서 18만9718표(11.68%)를 얻어 더불어민주당 민형배 당선인(79.01%)에 이어 2위를 기록했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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