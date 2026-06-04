포항시, ‘국수맛집 10선’ 선정…미식 관광 브랜드화 시동
경북 포항시가 지역 국수 맛집을 발굴하고 미식 관광 자원으로 육성하기 위한 본격적인 지원에 나섰다.
포항시는 4일 남구 오천읍 삼육식당에서 ‘2026 포항 국수맛집 10선’ 현판 제막식을 열고, 선정 업소를 대상으로 현판 수여식과 사업설명회를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에서는 향후 운영 방향과 마케팅 지원 계획도 공유했다.
이 사업은 포항의 역사와 문화를 담은 국수 요리를 발굴해 관광 콘텐츠로 발전시키기 위한 프로젝트다. 지난 3월부터 시민참여위원의 1차 현장평가와 전문가 심사위원단의 2차 암행평가를 거쳐 최종 10개 업소를 선정했다.
전문가 암행평가단은 육수의 완성도와 면의 전문성뿐 아니라 업소별 고유한 스토리, 미식 콘텐츠로서의 확장 가능성까지 종합적으로 평가해 ‘포항 대표 국수 맛집’으로서의 공신력 확보에 중점을 뒀다.
이번에 선정된 업소는 국수이야기(중앙동), 대박골 면장집(연일읍), 대천식당(구룡포읍), 사계절식당(연일읍), 삼육식당(오천읍), 아쿠아벨식당(송라면), 정국수(죽도동), 죽도동굴칼국수(죽도동), 태양해물칼국수(구룡포읍), 포항월포11번(청하면) 등 10곳이다.
시는 선정 업소가 지역 대표 미식 브랜드로 성장할 수 있도록 다양한 홍보·마케팅 지원을 추진할 계획이다. 특히 업소별 특성을 반영한 카드뉴스 제작과 인플루언서 및 시민식객단이 참여하는 숏폼 영상 콘텐츠 제작 등 맞춤형 홍보를 통해 전국 단위 인지도 확산을 도모한다는 방침이다.
이성수 포항시 식품산업과장은 “포항 국수만의 차별화된 맛과 경쟁력을 전국에 알릴 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “선정 업소들이 지역 미식문화를 대표하는 홍보대사로서 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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