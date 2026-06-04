PGA투어, 2028년부터 2개 그룹 ‘디비전 체제’로 전격 개편
상위 ‘트랙1’·하위 ‘트랙2’ 이원화 운영
5개 시그니처 대회 컷오프 제도 부활
미국프로골프(PGA)투어가 2028년 시즌부터 2개 그룹으로 나뉘어 열린다.
PGA투어 최고경영자(CEO) 브라이언 롤랩은 4일(한국시간) PGA투어 홈페이지를 통해 “2028년 이후부터 PGA투어는 상위 그룹이 출전하는 대회(트랙1)와 하위 그룹이 출전하는 대회(트랙2)로 나뉘어 열릴 것”이라고 말했다.
메모리얼 토너먼트가 열리는 미국 오하이오주 뮤어필드 빌리지GC를 찾은 롤랩은 이 계획이 아직 검토 중이지만 25일 트래블러스 챔피언십 개막전에 열리는 이사회에서 구체적인 방안이 도출 될 것이라고 덧붙였다.
AP통신에 따르면 롤랩이 언급한 트랙1은 메이저 대회를 제외한 약 16개의 대회로 120∼130명의 정상급 선수가 출전한다. 트랙2는 트랙1보다 상금이 작은 대회로 구성된다. 이곳에서 좋은 성적을 낸 선수는 트랙1로 승급된다.
총상금 2000만 달러(약 307억원)가 걸린 시그니처 대회에도 변화가 있을 것으로 전망된다. 현재 8개의 시그니처 대회 중 3개 대회를 제외한 5개 대회는 컷 없이 진행됐다.
롤랩은 컷 탈락이 없었던 대회의 출전 선수를 기존 72명에서 120명 이상으로 늘려 컷 제도를 부활하겠다는 뜻을 밝혔다.
롤랩은 “적은 출전 선수와 컷 없는 대회 때문에 많은 것을 잃었다”며 “앞으로는 트랙1에서 살아남으려는 선수와 트랙1로 올라가려는 선수들간의 경쟁하는 모습을 보게 될 것”이라고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사