PGA투어, 2028년부터 2개 그룹 ‘디비전 체제’로 전격 개편

상위 ‘트랙1’·하위 ‘트랙2’ 이원화 운영

5개 시그니처 대회 컷오프 제도 부활

PGA투어 최고경영자(CEO) 브라이언 롤랩. AP연합뉴스

4일(한국시간) PGA투어 홈페이지를 통해 “2028년 이후부터 PGA투어는 상위 그룹이 출전하는 대회(트랙1)와 하위 그룹이 출전하는 대회(트랙2)로 나뉘어 열릴 것”이라고 말했다.