예술과 리빙의 만남… ‘KABA ART SHOW 2026’
예술과 리빙이 결합된 새로운 형태의 아트쇼가 관람객들을 찾아온다.
한국미술문화사업협동조합(KABA·이사장 신영채)은 오는 6월 4일부터 7일까지 서울 강남구 코엑스 Hall A에서 ‘KABA ART SHOW 2026’을 개최한다고 밝혔다.
‘예술을 연결하고 가치를 나누다’를 슬로건으로 내건 이번 전시는 예술이 일상 속에 자연스럽게 스며드는 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 특히 같은 기간 열리는 ‘서울국제가구 및 인테리어산업대전’과 연계해 진행돼 가구와 인테리어, 라이프스타일 산업과 예술이 어우러진 차별화된 콘텐츠를 선보인다.
전시에는 임효, 박병훈, 박용일, 이명순, 김미경, 나준기, 이승철, 한춘화, 황미정, 강병호, 박광택, 안준섭, 이선희, 김영숙, 이시원, 양희진, 추소민 등 작가 17명이 참여해 다양한 작품 세계를 소개한다.
회화와 조형예술은 물론 리빙아트, 공간디자인, 아트컬렉션 등 다양한 분야의 작품이 전시된다. 작품들은 현대적인 가구 및 인테리어와 함께 구성돼 관람객들이 실제 생활공간에서 예술을 활용할 수 있는 아이디어를 얻을 수 있도록 했다.
KABA 관계자는 “예술은 공간을 완성하고 공간은 삶을 담아낸다”며 “이번 전시를 통해 현대적인 리빙 트렌드와 예술이 어우러지는 새로운 공간의 가치를 경험하길 바란다”고 말했다.
이어 “KABA는 작가에게는 새로운 기회를 제공하고 기업과 기관에는 문화적 가치를 더하며 시민들에게는 풍요로운 예술 경험을 선사하는 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.
서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr
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