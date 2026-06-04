“김포대도약 시작” 이기형 당선인, 교통·산업 혁신 선언

이기형 더불어민주당 김포시장 당선인이 4일 당선이 확정된 후 부인과 김주영 국회의원의 손을 잡고 들어보이고 있다. 이기형 캠프 제공

시민들께서 맡겨주신 책임의 무게를 결코 가볍게 여기지 않겠다”고 강조했다.

이 당선인은 “이번 당선은 할 일 많은 김포를 위해 제대로 일하라는 시민들의 준엄한 뜻이자 새 정부와 함께 김포의 대도약을 이끌어 가라는 엄중한 사명”이라며 “앞으로 4년 동안 시민만 바라보며 하루도 쉬지 않고 뛰겠다”고 말했다.