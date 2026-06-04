“김포대도약 시작” 이기형 당선인, 교통·산업 혁신 선언
이기형 더불어민주당 경기 김포시장 당선인이 시민 중심의 실용행정을 바탕으로 교통혁신과 미래산업 육성을 통한 ‘김포대도약’을 선언했다.
이 당선인은 4일 당선 직후 입장문을 통해 “이번 승리는 특정 정당이나 한 사람의 승리가 아닌 김포시민 모두의 위대한 승리”라며 “이제부터 진짜 김포대도약의 시간이 시작됐다”고 밝혔다.
이 당선인은 “이번 선거 결과는 더 나은 김포를 향한 시민들의 간절한 열망과 위대한 선택이 만들어낸 결과”라며 “시민들께서 맡겨주신 책임의 무게를 결코 가볍게 여기지 않겠다”고 강조했다.
이 당선인은 향후 시정 운영의 핵심 과제로 교통혁신과 도시 경쟁력 강화를 제시했다. 주요 공약으로는 서울지하철 5호선 김포 연장 조기 추진, GTX-D 강남 직결 추진, 인천도시철도 2호선 김포~고양 연장, 김포골드라인 혼잡 완화 등을 내세웠다.
또 교육·문화·생활 인프라 확충과 미래산업 육성, 양질의 일자리 창출에도 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.
그는 “교통과 교육, 생활 인프라, 미래산업까지 시민들이 체감할 수 있는 변화를 반드시 만들어내겠다”며 “김포가 스스로 경쟁력을 갖춘 당당한 도시로 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
시정 운영 방식에 대해서는 시민과의 소통을 최우선 가치로 제시했다. 이 당선인은 “언제나 시민의 눈높이에서 소통하며 흔들림 없이 나아가겠다”며 “약속을 반드시 지키기 위해 구체적인 로드맵을 바탕으로 성과로 증명하겠다”고 밝혔다.
이어 “말보다 성과, 약속보다 실행으로 평가받겠다”며 “시민의 자존감과 효능감을 높이고 시민들이 실제로 ‘살기 좋아졌다’고 체감할 수 있는 김포를 만들겠다”고 강조했다.
이 당선인은 “이번 당선은 할 일 많은 김포를 위해 제대로 일하라는 시민들의 준엄한 뜻이자 새 정부와 함께 김포의 대도약을 이끌어 가라는 엄중한 사명”이라며 “앞으로 4년 동안 시민만 바라보며 하루도 쉬지 않고 뛰겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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