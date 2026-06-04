‘폭발사고’ 한화에어로 본사·대전사업장 압수수색
노동당국과 경찰이 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 서울 본사와 대전사업장 등에 대한 강제수사에 착수했다.
고용노동부 대전고용노동청은 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다.
이번 압수수색에는 노동부 근로감독관과 대전경찰청 경찰 등 55명이 투입됐다.
노동부와 경찰은 압수수색을 통해 추진제 세척 작업 공정 절차와 도면 등 폭발 원인을 규명하는 데 필요한 자료를 확보하고 있다. 한화에어로스페이스의 안전보건관리체계 관련 자료도 함께 살펴볼 예정이다.
수사당국은 사고가 발생한 장소에서 추진제 관련 세척 작업이 이뤄질 당시 안전조치가 충분했는지도 조사할 계획이다.
대전노동청은 “압수수색으로 확보한 증거로 반복된 폭발 사고의 원인을 철저히 규명하는 한편 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반이 있을 경우 엄정하게 책임을 물을 예정”이라고 설명했다.
노동부는 사고 원인 규명을 위해 약 20명 규모 수사 전담팀을 꾸려 수사를 진행 중이다.
폭발 사고는 지난 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 내 56동 세척공실에서 추진제 관련 세척 작업 중 발생한 것으로 알려져 있다. 정확한 원인은 아직 확인되지 않았다. 이 사고로 근로자 5명이 숨지고 1명이 중상, 1명이 경상을 입었다.
이 사업장에서는 과거에도 폭발 사고로 사망자가 발생했다. 2018년에는 근로자 5명이 숨지고 4명이 다쳤다. 2019년에는 근로자 3명이 숨졌다. 이번 사고까지 포함하면 2018년 이후 이 사업장에서 세 차례 폭발 사고로 모두 13명이 숨졌다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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