김원기 의정부시장 당선인 “시민주권 시대 열겠다”
김원기 더불어민주당 경기 의정부시장 당선인이 접전 끝에 승리하며 시민주권과 민생 중심의 시정 운영을 약속했다.
김 당선인은 4일 당선이 확정된 뒤 “시민이 주인이 되는 새로운 의정부를 만들겠다”며 “의정부 대전환의 약속을 반드시 실현하겠다”고 밝혔다.
김 당선인은 이번 선거에서는 현직 시장인 김동근 국민의힘 후보와의 리턴매치에서 승리하며 의정부시정의 새로운 변화를 이끌 수 있는 동력을 확보했다.
김 당선인은 “의정부의 새로운 변화를 선택해주신 시민 여러분께 머리 숙여 깊이 감사드린다”며 “이번 선거에 담긴 시민의 뜻과 무거운 책임을 결코 잊지 않겠다”고 말했다.
그는 민선 9기 시정 운영의 핵심 가치로 시민주권 실현을 제시했다.
김 당선인은 “정책 결정과 예산, 시정 운영 과정에 시민들의 목소리가 실질적으로 반영되는 시민주권 시대를 열겠다”며 “시민 참여와 소통을 바탕으로 시민이 시정의 중심이 되는 의정부를 만들겠다”고 강조했다.
또한 민생경제 회복과 교통 문제 해결, 일자리 창출, 생활밀착형 복지 강화를 최우선 과제로 추진하겠다고 밝혔다.
그는 “시민들이 바라는 것은 거창한 정치 구호가 아니라 삶이 조금 더 나아지는 변화와 가족의 미래가 안정되는 의정부”라며 “민생경제 회복과 교통 문제 해결, 좋은 일자리 확대와 생활복지 강화에 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
선거 이후 지역 통합의 중요성도 강조했다. 김 당선인은 “이제는 선거를 넘어 시민통합의 시간”이라며 “저를 지지해준 시민뿐 아니라 다른 선택을 한 시민들의 뜻까지 함께 품고 오직 의정부 발전만 바라보며 나아가겠다”고 밝혔다.
이어 “갈등과 분열이 아닌 소통과 협력의 시정을 펼치겠다”며 “시민 위에 군림하는 시장이 아니라 시민과 함께하는 시장이 되겠다”고 덧붙였다.
김 당선인은 “의정부의 새로운 변화는 이제 시작”이라며 “더 낮은 자세로 시민 곁에서 뛰면서 시민과 함께 행복한 의정부, 살기 좋은 의정부를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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