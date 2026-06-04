김원기 의정부시장 당선인 “시민주권 시대 열겠다”

경기 의정부시장 당선을 확정 지은 후 기념촬영을 하고 있는 김원기 의정부시장 당선인. 김원기 캠프 제공

김 당선인은 “의정부의 새로운 변화를 선택해주신 시민 여러분께 머리 숙여 깊이 감사드린다”며 “이번 선거에 담긴 시민의 뜻과 무거운 책임을 결코 잊지 않겠다”고 말했다.

김 당선인은 “의정부의 새로운 변화는 이제 시작”이라며 “더 낮은 자세로 시민 곁에서 뛰면서 시민과 함께 행복한 의정부, 살기 좋은 의정부를 만들어 가겠다”고 밝혔다.