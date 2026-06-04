천호성 전북교육감 당선…“무너진 교육공동체 신뢰 회복”
56.63% 득표로 이남호 후보 제쳐
기초학력·진로교육 혁신 공약 제시
천 당선인 “학교 중심 교육행정 펼치겠다”
천호성 전북특별자치도교육감 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 당선됐다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 천 당선인은 최종 개표 결과 56.63%를 득표해 43.36%를 얻은 이남호 후보를 제치고 전북교육감에 당선됐다.
천 당선인은 당선 소감에서 “당선은 개인의 승리가 아니라 전북교육을 바꾸라는 도민의 명령”이라며 “선거 과정에서 경쟁했던 후보들의 좋은 정책까지 적극 수용해 전북교육의 미래를 열겠다”고 밝혔다.
이어 “이번 선거를 통해 무너진 교육공동체의 신뢰를 회복해야 한다는 도민의 요구를 확인했다”며 “교직원과 학부모, 학생, 학교와 교육청, 지역사회가 서로 신뢰하는 교육공동체를 세우겠다”고 강조했다.
천 당선인은 학교 현장 중심의 교육행정을 핵심 과제로 제시했다. 교사들이 교육에 전념할 수 있는 환경을 조성하고 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 교육 시스템을 구축하겠다는 구상이다.
특히 전북교육의 시급한 과제로 꼽히는 기초학력 향상에 집중하겠다고 밝혔다. 그는 “한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않도록 촘촘한 학습안전망을 구축하겠다”며 “모든 학생이 자신의 가능성을 발견하고 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
맞춤형 진학·진로교육 혁신도 주요 공약으로 제시했다. 천 당선인은 “학생의 적성과 꿈을 존중하는 진로교육을 실현하겠다”며 “초·중·고를 아우르는 체계적인 진로 설계를 통해 진학과 취업, 창업을 연결하는 교육체계를 구축하겠다”고 밝혔다.
이와 함께 농어촌 교육과 작은 학교 지원 확대, 지역과 학교가 함께 성장하는 교육생태계 조성도 추진할 계획이다. 그는 “교육은 지역소멸 위기를 극복하는 가장 강력한 힘”이라며 “떠나지 않아도 되는 전북, 자생력을 갖춘 지역을 만드는 데 교육이 역할을 해야 한다”고 말했다.
천 당선인은 교육행정의 투명성 강화와 청렴도 제고도 약속했다. 그는 “인사와 예산, 계약 분야의 부패와 비리를 원천 차단하는 청렴 시스템을 구축하겠다”며 “교육청의 주인은 권력이 아니라 도민이라는 원칙을 지켜내겠다”고 강조했다.
고창 출신인 천 당선인은 전라고와 전북대 사범대 사회교육과를 졸업한 뒤 일본 나고야대에서 교육학 박사학위를 받았다. 해리고와 전주여상, 이리고 등에서 15년간 교사로 근무했으며 전주교육대 교수로 20년간 재직했다. 문재인 대통령 후보 교육특보와 대통령직속 국가균형발전위원회 자문위원 등을 지내며 교육정책 수립에도 참여했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사