NC AI·한화오션, 조선업 자율 용접 인공지능 모델 개발 협력
NC AI가 한화오션의 ‘비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발’ 과제를 수주하고 본격적인 협업 체계를 가동했다고 4일 밝혔다.
이번 과제는 선박 건조 핵심 공정인 용접 작업에 인공지능 비전 인식과 로봇 제어 기술을 융합하는 프로젝트다. 양사는 로봇이 용접 부위를 인식해 실시간으로 최적의 작업을 수행하는 ‘자율 용접 피지컬 AI 솔루션’ 구현을 목표로 한다.
조선소 용접 공정은 아크 광과 불꽃 및 용접 분진 등 비전 인식 인공지능이 작동하기 어려운 특수한 환경 조건을 가진다. 이를 극복하기 위해 NC AI는 한화오션의 실제 작업 현장 데이터와 엔지니어 피드백을 반영해 노이즈 속에서도 용접선을 정밀 추출하고 결함을 잡아내는 기술을 연구한다. 해당 모델과 시스템은 향후 한화오션의 상선 및 특수선 건조 공정에 적용될 예정이다.
이번 프로젝트에는 차세대 비전언어모델 ‘배키 비전’이 적용된다. NC AI는 이를 기반으로 시각과 언어 및 행동을 동시 처리해 로봇의 움직임을 직접 제어하는 ‘VLA 모델’로 기술을 확장할 계획이다. 작업자가 텍스트로 지시하면 협동로봇이 대상물 형태를 시각 분석해 행동 제어 명령을 스스로 도출하는 방식이다.
이연수 NC AI 대표는 “대한민국 조선업을 선도하는 한화오션과의 협력은 NC AI가 가진 소버린 산업 특화 AI 파운데이션 모델 ‘배키(VAETKI)’의 확장성을 보여주는 최고의 무대가 될 것”이라며 “현장의 분진과 오염을 극복하는 강인한 비전 인식 기술과 자율 제어 모델을 성공적으로 개발해, 실제 조선 공정에 투입할 수 있는 세계 최고 수준의 피지컬 AI 모델을 만들겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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