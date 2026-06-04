“중단없는 발전 이룰 것” 이현재 하남시장 연임 성공
인수위 없이 곧바로 업무 복귀…화합·협치 선언
“교통·문화·교육 등 핵심 공약 차질 없이 이행”
연임에 성공한 이현재 하남시장 당선인이 중단 없는 시정 운영과 핵심 공약 이행을 약속했다.
민선 9기 하남시장 연임에 성공한 이현재 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “중단없는 하남 발전으로 수도권 최고의 도시를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.
이 당선인은 “오늘의 승리는 개인의 승리가 아니라 하남의 발전을 단 1초도 멈추지 말고 시작한 일을 끝까지 완수하라는 시민들의 준엄한 명령”이라며 “저를 믿고 다시 선택해 주신 33만 하남시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다.
특히 시정 공백 없는 행정을 강조하며 인수위원회 구성 없이 곧바로 업무에 복귀하겠다는 뜻을 밝혔다.
이에 따라 재임 기간 추진해 온 교통·문화·교육 분야 핵심 사업과 주요 공약들이 차질 없이 속도감 있게 추진될 전망이다.
이 당선인은 앞으로의 시정 운영 방향으로 화합과 협치를 제시했다. 그는 “저를 지지한 시민은 물론 다른 후보를 지지한 시민들까지 모두 소중한 하남시민”이라며 “열린 마음으로 시민 모두를 섬기겠다”고 강조했다.
또 선거 기간 경쟁을 펼친 강병덕 더불어민주당 후보에게도 위로와 감사의 뜻을 전하며 선거 이후 지역사회의 통합이 무엇보다 중요하다고 밝혔다.
선거운동 과정에서 상징적으로 착용했던 빨간색과 파란색 끈이 함께 묶인 운동화를 언급하며 화합의 의미를 재차 강조했다.
이 당선인은 “시민의 행복을 최우선 가치로 삼고 말보다 성과로 증명하는 행정을 펼치겠다”면서 “시민의 목소리를 받들어 현장에서 답을 찾고 실질적인 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
이어 “하남을 수도권 최고의 도시로 완성하는 데 모든 열정과 역량을 쏟겠다”며 “시민이 행복한 하남으로 반드시 보답하고, 중단 없는 발전과 책임 있는 시정으로 시민들의 기대에 부응하겠다”고 덧붙였다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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