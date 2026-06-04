“중단없는 발전 이룰 것” 이현재 하남시장 연임 성공

인수위 없이 곧바로 업무 복귀…화합·협치 선언

“교통·문화·교육 등 핵심 공약 차질 없이 이행”

연임에 성공한 이현재 하남시장 당선인. 이현재 캠프 제공

시민의 목소리를 받들어 현장에서 답을 찾고 실질적인 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이어 “하남을 수도권 최고의 도시로 완성하는 데 모든 열정과 역량을 쏟겠다”며 “

시민이 행복한 하남으로 반드시 보답하고, 중단 없는 발전과 책임 있는 시정으로 시민들의 기대에 부응하겠다”고 덧붙였다.