최현덕 남양주시장 당선인 “남양주 대전환 이뤄낼 것”
최현덕 더불어민주당 남양주시장 당선인이 4일 “교통 문제 해결과 왕숙신도시 첨단산업 육성을 통해 남양주의 대전환을 이끌겠다”고 밝혔다.
최 당선인은 이날 당선 인사를 통해 “이번 승리는 특정 정당이나 개인의 승리가 아니라 더 나은 남양주를 바라는 시민들의 뜻이 만들어낸 위대한 승리”라며 “74만 시민 모두의 시장으로서 시민과의 약속을 반드시 실천하겠다”고 강조했다.
그는 민선 시정의 최우선 과제로 교통 문제 해결을 제시했다. 최 당선인은 “출퇴근으로 빼앗기는 시간을 시민들에게 되돌려 드리겠다”며 “쾌속 교통망 확충과 서울 접근성 개선을 통해 시민 삶의 질을 획기적으로 높이겠다”고 밝혔다.
남양주의 미래 성장동력으로는 왕숙신도시 개발을 꼽았다.
그는 데이터 기반 첨단제조 산업과 인공지능(AI), 바이오, 에너지 융합산업이 집적된 왕숙 첨단클러스터를 조성해 양질의 일자리를 창출하고 기업과 청년이 함께 성장하는 자족경제도시를 완성하겠다는 구상을 내놨다.
지역경제 활성화와 민생 안정 대책도 약속했다. 최 당선인은 고금리와 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인과 서민을 위한 맞춤형 지원 정책을 확대하고, 가칭 ‘남양주 시민은행’ 설립을 추진해 금융 취약계층을 위한 금융 안전망 구축에 나서겠다고 밝혔다.
최 당선인은 “이제 남양주에는 시민이 주인이 되는 진정한 시민주권시대가 열렸다”며 “시민과 소통하며 현장에서 답을 찾고 시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 시정을 펼치겠다”고 말했다.
이어 “저를 지지해 준 분들뿐 아니라 다른 선택을 하신 분들까지 모두 소중한 남양주 시민”이라며 “누구의 시장이 아닌 시민 모두의 시장이 되겠다”고 강조했다.
최 당선인은 행정고시 출신으로 중앙부처와 경기도에서 20년 넘게 근무한 행정 전문가다. 2017년 남양주 부시장을 지내며 지역과 인연을 맺었으며, 이번 선거에서 현직 시장인 주광덕 후보를 꺾고 당선됐다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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