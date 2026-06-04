시사 전체기사 [속보] 6·3 지방선거 시도지사, 민주 12곳·국힘 4곳 승리 입력:2026-06-04 10:04 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 3 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 장동혁 “선거무효소송 제기할 것…준비 중” 2 희비 엇갈린 ‘靑 사람들’…우상호·김남준 웃고 하정우·김병욱 울고 3 [속보] 오세훈 48.94%, 정원오 48.34% 막판 대역전…97.70% 개표 4 [속보] 오세훈 막판 대역전승… 사상 첫 5선 서울시장 5 “부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대 해당분야별 기사 더보기 1 젠슨 황-현대차 ‘로봇 깐부’… 로보틱스 이끄는 옛 동료 만나나 2 서울 아파트값 상승하자 같이 뛰는 빌라 전·월세 3 코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여 4 ‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락 5 [속보] 한화에어로, 5일까지 생산라인 대부분 중단…특별 안전점검 해당분야별 기사 더보기 1 잠실7동 투표소 경찰 기동대 투입…“개표 중단” 고성 속 대치 2 “부정선거 지적하겠다” 재투표 시도… 투표용지 촬영 소란도 3 20대 계약직 2명 입사 석달 만에 참변… 李 대통령 “ 동일사고 반복 사업장 보고하라” 4 [단독] 한화에어로, 정부 ‘집중안전점검 대상’서 3년 연속 빠졌다 5 “대통령도 이렇게 했잖아”…40대 투표용지 보여주려고 소동 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 엔비디아 3.7% 급락… 미증시 사상 최고 행진 끝 2 이란 공격에 쿠웨이트 공항 일시 폐쇄… “사망자 등 큰 피해” 3 한밤중 뉴욕 맨홀에서 무슨 일?…정체불명 사람들이 ‘들락날락’ 4 [속보] 이란 “미군 기지 공격”…美 “이란 공격 실패” 5 ‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구 해당분야별 기사 더보기 1 “본 적 없는 캐릭터”… ‘멋진 신세계’ 임지연표 코미디 통했다 2 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? 3 44세에 다시 코트로…세리나 윌리엄스, 4년 만에 복귀 4 치리노스도 떠난다…프로야구 외인 교체 칼바람 5 김초엽 원작 SF 애니 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’ 개봉 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 3 “클래시컬 브릿지 페스티벌은 문화 플랫폼입니다” 4 본보 ‘AI와의 위험한 대화’ 생명존중 우수보도상 수상 5 [특별기고] 위고비 치료 뒤 자기 목소리 크게 들려… ‘개방성 이관증’ 주목 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 한화에어로, 5일까지 생산라인 대부분 중단…특별 안전점검 [속보] 오세훈 막판 대역전승… 사상 첫 5선 서울시장 [속보] 정원오 “오세훈 당선 축하…시민 선택 무겁게 받들겠다” 희비 엇갈린 ‘靑 사람들’…우상호·김남준 웃고 하정우·김병욱 울고 “부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대 잠실7동 투표소 경찰 기동대 투입…“개표 중단” 고성 속 대치 젠슨 황-현대차 ‘로봇 깐부’… 로보틱스 이끄는 옛 동료 만나나 [단독] 장동혁 “선거무효소송 제기할 것…준비 중” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요