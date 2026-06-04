[속보] 오세훈 막판 대역전승… 사상 첫 5선 서울시장

참정권 침해 사태에 대해 깊은 유감”이라면서 “철저히 규명해야 한다”고 강조했다.

투표 종료 직후 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서는 오 후보가 46.0%로 정 후보(51.4%)에게 오차범위 밖에서 뒤지는 것으로 나타났다.