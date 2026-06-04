민주당, 전북 시·군 단체장 석권…교육감은 천호성 당선
이원택 전북지사 당선
전주시장 조지훈·군산 김재준·익산 최정호
민주당 강세 속 기초단체장 대거 승리
제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당이 전북 광역·기초단체장을 석권했다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 전북도지사 선거에서는 더불어민주당 이원택 후보가 51.2%를 득표하며 무소속 김관영 후보를 제치고 당선됐다. 전북교육감 선거에서는 천호성 후보가 56.6%를 얻어 당선됐다.
전주시장 선거에서는 전북특별자치도 경제통상진흥원장 출신 조지훈 후보가 70.1%를 득표하며 승리했다. 군산시장과 익산시장에는 각각 김재준 후보(74.9%), 최정호 후보(74.7%)가 당선됐다.
정읍시장 선거에서는 이학수 후보가 54.2%를 얻어 재선에 성공했다. 남원시장에는 양충모 후보가 60.9%를 득표하며 당선됐다.
김제시장에는 정성주 후보가 82.6%를 얻어 재선에 성공했고, 완주군수는 유희태 후보가 64.1%로 재선에 성공했다.
진안군수는 전춘성 후보가 48.3%를 기록하며 3선 고지에 올랐다. 무주군수 황인홍 후보도 73.4%를 득표해 3선에 성공했다.
장수군수는 최훈식 후보가 55.2%로 재선에 성공했으며 임실군수는 한득수 후보가 49.7%를 얻어 새롭게 군정을 맡게 됐다.
순창군수는 최영일 후보가 67.5%를 득표해 재선에 성공했고, 고창군수 심덕섭 후보는 53.3%, 부안군수 권익현 후보는 40.4%를 기록하며 각각 재선과 3선에 성공했다.
전북지사 선거에서는 지역별 표심 차이도 뚜렷하게 나타났다. 이 당선인은 전주와 익산에서 우세를 보이며 승기를 굳혔다. 전주시 완산구에서는 49.48%, 덕진구에서는 49.54%를 각각 얻어 김 후보를 앞섰다. 익산에서는 59.13%를 기록하며, 34.07%에 그친 김 후보를 큰 격차로 따돌렸다.
반면 김 후보의 정치적 기반인 군산에서는 김 후보가 54.54%를 득표하며 39.49%를 얻은 이 당선인을 앞섰다.
전주와 익산에서 확보한 우세가 군산 열세를 상쇄하며 최종 승리로 이어졌다는 분석이 나온다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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