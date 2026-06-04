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민주당, 전북 시·군 단체장 석권…교육감은 천호성 당선

입력:2026-06-04 09:52
수정:2026-06-04 09:57
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이원택 전북지사 당선
전주시장 조지훈·군산 김재준·익산 최정호
민주당 강세 속 기초단체장 대거 승리

이원택 전북지사 당선인(왼쪽 두 번째)이 4일 전북 전주시 완산구 선거사무소에서 부인 이은주 여사, 이성윤 의원, 박지원 당선인 등과 함께 당선 세리머니를 하고 있다. 이원택 선거 캠프 제공

제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당이 전북 광역·기초단체장을 석권했다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 전북도지사 선거에서는 더불어민주당 이원택 후보가 51.2%를 득표하며 무소속 김관영 후보를 제치고 당선됐다. 전북교육감 선거에서는 천호성 후보가 56.6%를 얻어 당선됐다.

전주시장 선거에서는 전북특별자치도 경제통상진흥원장 출신 조지훈 후보가 70.1%를 득표하며 승리했다. 군산시장과 익산시장에는 각각 김재준 후보(74.9%), 최정호 후보(74.7%)가 당선됐다.


정읍시장 선거에서는 이학수 후보가 54.2%를 얻어 재선에 성공했다. 남원시장에는 양충모 후보가 60.9%를 득표하며 당선됐다.

김제시장에는 정성주 후보가 82.6%를 얻어 재선에 성공했고, 완주군수는 유희태 후보가 64.1%로 재선에 성공했다.

진안군수는 전춘성 후보가 48.3%를 기록하며 3선 고지에 올랐다. 무주군수 황인홍 후보도 73.4%를 득표해 3선에 성공했다.


장수군수는 최훈식 후보가 55.2%로 재선에 성공했으며 임실군수는 한득수 후보가 49.7%를 얻어 새롭게 군정을 맡게 됐다.

순창군수는 최영일 후보가 67.5%를 득표해 재선에 성공했고, 고창군수 심덕섭 후보는 53.3%, 부안군수 권익현 후보는 40.4%를 기록하며 각각 재선과 3선에 성공했다.

전북지사 선거에서는 지역별 표심 차이도 뚜렷하게 나타났다. 이 당선인은 전주와 익산에서 우세를 보이며 승기를 굳혔다. 전주시 완산구에서는 49.48%, 덕진구에서는 49.54%를 각각 얻어 김 후보를 앞섰다. 익산에서는 59.13%를 기록하며, 34.07%에 그친 김 후보를 큰 격차로 따돌렸다.

반면 김 후보의 정치적 기반인 군산에서는 김 후보가 54.54%를 득표하며 39.49%를 얻은 이 당선인을 앞섰다.

전주와 익산에서 확보한 우세가 군산 열세를 상쇄하며 최종 승리로 이어졌다는 분석이 나온다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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