민주당, 전북 시·군 단체장 석권…교육감은 천호성 당선

이원택 전북지사 당선

전주시장 조지훈·군산 김재준·익산 최정호

민주당 강세 속 기초단체장 대거 승리

이원택 전북지사 당선인(왼쪽 두 번째)이 4일 전북 전주시 완산구 선거사무소에서 부인 이은주 여사, 이성윤 의원, 박지원 당선인 등과 함께 당선 세리머니를 하고 있다. 이원택 선거 캠프 제공

59.13%를 기록하며,

34.07%에 그친 김 후보를 큰 격차로 따돌렸다.

반면 김 후보의 정치적 기반인 군산에서는 김 후보가 54.54%를 득표하며 39.49%를 얻은 이 당선인을 앞섰다.

전주와 익산에서 확보한 우세가 군산 열세를 상쇄하며 최종 승리로 이어졌다는 분석이 나온다.