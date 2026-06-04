경찰·유관기관, ‘74명 사상’ 대전 안전공업 합동감식
경찰과 유관기관이 74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 원인 조사를 위한 합동 감식에 본격 돌입했다.
대전경찰청 과학수사계는 4일 오전 9시쯤부터 소방당국과 국립과학수사연구원, 안전보건공단, 고용노동부, 재난안전연구원 등과 함께 40여명 규모의 합동감식팀을 꾸리고 감식을 진행하고 있다. 유족 4명도 감식을 참관하고 있다.
감식팀은 발화지로 추정되는 공장 동관 1층에서 정밀 감식을 통해 발화 원인을 규명하는 한편 유류물 등이 있는지 수색할 예정이다.
앞서 경찰은 사고 발생 3일만인 지난 3월 23일 첫 합동 감식을 진행했지만, 화재 건물의 붕괴 위험이 있어 철거작업을 먼저 진행했다.
지난 4월 28일에 이르러서야 대형 크레인을 이용해 옥상에 주차된 차량을 내리는 작업을 실시했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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