박수현, 충남지사 당선…민주당 4년 만에 도정 탈환
제9회 전국동시지방선거에서 박수현 더불어민주당 후보가 김태흠 국민의힘 후보를 누르고 충남지사에 당선됐다.
민주당은 2022년 지방선거에서 국민의힘 김태흠 전 지사가 당선되 이후 4년 만에 충남도정 탈환에 성공했다.
4일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 이날 박수현 후보는 득표율 52.53%로 당선됐다. 김태흠 후보는 득표율 47.46%를 기록했다.
박 당선인은 선거인 수가 다른 시군보다 상대적으로 많은 천안·아산에서 김 후보보다 우세를 보이며 승기를 잡았다. 박 당선인이 얻은 56만3507표 가운데 45.32%(25만5436표)는 천안아산에서 얻은 것으로 집계됐다.
반면 김 후보는 예산과 보령, 태안 등 일부 지역에서 강세를 보였지만 전체 판세를 뒤집기에는 역부족이었다.
충남은 복수와 진보 어느 특정 진영에 표심이 고정되지 않는 대표적인 중원 승부처로 꼽힌다. 역대 선거 때마다 민심을 보여주는 지역으로 평가받아 왔다.
공주 출신인 박 당선인은 제19·22대 국회의원, 청와대 대변인과 국민소통수석비서관, 국회의장 비서실장 등을 역임했다.
그는 이번 선거에서 충남·대전 행정통합 추진, 인공지능(AI) 수도 충남, 석탄화력발전소 폐지 대응 등을 주요 공약으로 내세우며 도민들의 표심을 공략했다.
박 당선인은 “도지사가 일방적으로 끌고 가는 도정보다는, 도민이 함께 밀고 가는 도정을 열어 나가겠다”며 “충남을 통해 전국 어디든 통할 수 있고, 세계로 나아갈 수 있는 충남을 만들고 싶다”고 당선 소감을 말했다.
그는 이어 “소통하는 창구를 압도적으로 강하게 해서 그곳에서 도민의 목소리가 해답으로 반영되는 도정을 열어가고 싶다”면서 “양승조 38대 충남지사의 복지 충남에 이어 39대 김태흠 지사의 힘센 충남 위에 제40대 통하는 충남을 도민 여러분과 함께 만들 것”이라고 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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