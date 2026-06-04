박수현, 충남지사 당선…민주당 4년 만에 도정 탈환

박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 4일 충남 천안시 동남구 신부동 선거사무소에서 당선이 확실시되자 기념 촬영하고 있다. 캠프 제공

4년 만에 충남도정 탈환에 성공했다.

박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 4일 충남 천안시 동남구 신부동 선거사무소에서 당선 소감을 말하고 있다. 캠프 제공