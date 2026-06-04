‘전통과 트렌드 공존하는 대구·경북여행’ 진면목 알린다
대구시·경북도, ‘제41회 서울국제관광전’에 ‘대구·경북 여행홍보관’ 공동 운영
경북도는 대구시와 함께 4일부터 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘제41회 서울국제관광전’에 참가해 양 시도의 관광매력을 함께 담아낸 ‘대구·경북 여행홍보관’을 공동 운영한다고 밝혔다.
이번 박람회는 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 국내외 관광객들에게 ‘전통과 트렌드가 공존하는 대구·경북 여행’의 진면목을 각인시키는 전략적 무대가 될 전망이다.
양 시도는 공동 홍보관을 통해 지역 관광 매력을 알리고 관광객 유치에 나선다.
경북도는 ‘여행의 완성! 경북’이라는 주제로 천혜의 자연경관과 풍부한 세계유산 자원, 레트로 감성의 경북형 워케이션, 야간관광 콘텐츠 등 경북의 다양한 관광자원을 소개한다.
경북도는 경북 여행상품 통합 플랫폼인 ‘투어054’를 집중 홍보한다. 현장에서는 경북투어패스, 경북e누리, 예비엄마아빠 행복가족여행 등 다채로운 상품을 소개하고 도 지정 전담여행사와 함께 B2C 여행상품을 현장에서 직접 판매하는 특별존도 운영한다.
대구시는 ‘열정이 여행이 되는 곳’이라는 주제로 대구만의 역동적인 도심 관광 매력을 적극 어필한다.
대구 여행의 필수 코스인 ‘대구시티투어’ 관광 상품을 집중 홍보하고 이용 및 구입 방법을 상세히 안내해 관람객들의 발길을 대구로 이끌 계획이다.
아울러 양 시도는 관람객들의 오감을 만족시킬 공동 체험 이벤트도 풍성하게 마련했다. 현장에서는 포토키오스크, 에어볼 뽑기 게임, 스탬프 투어 등이 마련돼 대구·경북 관광브랜드 홍보의 시너지 효과를 높일 예정이다.
올해로 41주년을 맞이한 서울국제관광전은 ㈜코트파가 주관하고 문화체육관광부와 한국관광공사 등이 후원하는 국내 최대 규모의 국제관광박람회다. 이번 행사에는 40여 개국 400여 개 기관 및 업체가 참여해 총 500개 부스 규모로 개최된다.
박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “이번 박람회는 대구·경북이 가진 고유의 매력을 한자리에서 보여줄 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 적극적인 협력 마케팅과 시너지 창출을 통해 대구·경북의 공동 브랜드 가치를 한 차원 더 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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