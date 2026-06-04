초접전 대구시장 선거 이변은 없었다…추경호 당선
대구에서 이변은 없었다.
6·3 지방선거 격전지 중 한곳이었던 대구시장 선거에서 국민의힘 추경호 후보가 당선됐다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 추 후보는 이날 새벽 2시40분쯤 52.73%(개표율 68.87%)의 득표율로 46.24% 득표율을 보인 더불어민주당 김부겸 후보를 6.49%포인트 차이로 앞서며 당선이 확실시됐다.
추 후보는 자신의 캠프에서 “그동안 성원도 보냈지만 따끔한 질책도 있었다”며 “그 모든 것을 가슴에 잘 담고 시정을 수행하는 데 잘 녹여 시민의 삶이 더 나아지고 대구 경제가 활성화되도록 하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
그는 경쟁 상대였던 김부겸 후보에게도 감사와 위로를 전하며 “선의의 경쟁을 하면서 크게 서로 불편한 점이 없이 최선을 함께 다하지 않았나 생각한다”며 “앞으로도 수시로 자주 만나서 많은 조언을 듣도록 하겠다”고 밝혔다.
김 후보는 격차가 점차 벌어지지자 낙선 인사로 고마움과 아쉬움을 전했다. 이번 대구시장 선거는 초접전 양상을 보이며 막판까지 결과를 예측하기 어려웠지만 김 후보는 벽을 넘지 못했다.
추 후보 당선으로 1995년 치러진 민선 1기 당시 무소속 후보가 당선된 때를 제외하고 이후 치러진 대구시장 선거에서 모두 보수 정당 출신이 당선되는 기록을 세우게 됐다.
추 후보는 ‘대구경제 대개조’를 공약으로 걸었다. 대구경북 민군 통합공항, 행정통합도 추 당선자가 해결하겠다고 약속한 사안들이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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