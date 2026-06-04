[속보] 한화에어로, 5일까지 생산라인 대부분 중단…특별 안전점검
한화에어로스페이스가 대전사업장 폭발 사고 이후 전사 차원의 특별 안전 점검에 들어가며 5일까지 생산라인 가동을 대부분 중단한다. 생산 차질을 최소화하기 위해 일부 필수 공정은 이번 조업 중단 대상에서 제외된다.
한화에어로스페이스는 4일 대전, 충북 보은, 전남 여수, 경남 창원 1~3사업장과 대전·판교·아산 연구개발(R&D) 캠퍼스 등 전국 9개 사업장의 작업을 이틀간 멈추고 특별 안전 점검을 실시한다고 밝혔다.
이번 조치는 지난 1일 대전사업장에서 발생한 폭발 사고를 계기로 이뤄졌다. 당시 대전사업장 56동 세척공실에서 화약 세척 작업 중 폭발이 발생한 것으로 추정된다. 근로자 5명이 숨지고 2명이 각각 중·경상을 입었다.
한화에어로스페이스가 전사적인 조업 중단에 나선 것은 통합사 체제를 갖춘 2023년 이후 처음이다. 회사는 사고와 같은 위험 요소를 원천적으로 차단하기 위해 일부 생산 차질보다 안전한 작업 환경 확보가 더 중요하다고 판단했다고 설명했다.
사업장별로 보면 대전·보은·여수사업장은 추진제와 장약을 생산하고, 창원사업장은 K-9 자주포와 장갑차, 항공엔진 등을 생산하고 있다.
한화에어로스페이스는 이번 특별 점검을 통해 전 사업장의 안전 관리 체계를 전면 재점검하고, 재발 방지 대책 마련에 집중할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사