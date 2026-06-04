이원택 전북지사 당선…51.22% 득표
51.22% 득표로 김관영 제쳐
민주당 텃밭 전북 수성 성공
통합·포용 도정 운영 의지 밝혀
제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보가 당선됐다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이 당선인은 최종 개표 결과 51.22%를 득표해 41.78%를 얻은 무소속 김관영 후보를 제치고 전북지사에 당선됐다.
이번 선거는 민주당 공천 과정에서 불거진 갈등과 김 후보의 무소속 출마로 막판까지 치열한 접전이 예상됐지만 민주당 지지층이 결집하며 전북 수성에 성공했다.
김 후보는 현직 도지사 프리미엄과 '정청래 심판론'을 내세우며 추격에 나섰으나 민주당의 높은 벽을 넘지 못했다. 선거 초반 일부 여론조사에서는 오차범위 안팎의 접전 양상이 나타나기도 했지만 개표가 시작된 이후 이 당선인이 줄곧 우위를 유지했다.
이 당선인은 당선 소감에서 “오늘의 승리는 전북의 미래를 믿고 민주당과 이재명 대통령을 믿어주신 도민 여러분의 위대한 승리”라며 “그 누구도 흔들 수 없는 강한 전북, 전북의 몫을 끝까지 챙기는 도지사가 되겠다”고 밝혔다.
이어 “저는 특정 정당의 후보가 아니라 172만 도민 모두의 도지사”라며 “분열과 갈등보다 통합과 포용의 도정으로 전북의 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.
이 당선인은 '강한 전북, 체감 성장'을 도정 비전으로 제시했다. 전북성장공사 설립과 20조원 규모 성장펀드 조성, 새만금 RE100 산업단지 구축, AI·반도체·로봇 등 미래산업 육성, 농생명 산업 고도화 등을 핵심 공약으로 내걸었다.
김제 출신인 이 당선인은 전북대학교 화학공학과를 졸업한 뒤 전주시의원, 전주시 비서실장, 전북도 대외협력국장, 청와대 행정관, 전북도 정무부지사 등을 거쳤다. 이후 21·22대 국회의원을 지내며 전북 현안과 농어업 정책 해결에 주력해 왔다.
이 당선인은 통합 도정을 바탕으로 지역 경제 활성화와 새만금 개발, 미래산업 육성 등 핵심 현안 해결에 나설 전망이다.
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