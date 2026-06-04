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이원택 전북지사 당선…51.22% 득표

입력:2026-06-04 09:02
수정:2026-06-04 09:03
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51.22% 득표로 김관영 제쳐
민주당 텃밭 전북 수성 성공
통합·포용 도정 운영 의지 밝혀

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 당선인을 비롯한 지지자들이 4일 전북 전주시 완산구 이원택 전북특별자치도지사 후보 선거사무소에서 당선을 축하하며 환호성을 지르고 있다. 이원택 선거 캠프 제공

제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보가 당선됐다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이 당선인은 최종 개표 결과 51.22%를 득표해 41.78%를 얻은 무소속 김관영 후보를 제치고 전북지사에 당선됐다.

이번 선거는 민주당 공천 과정에서 불거진 갈등과 김 후보의 무소속 출마로 막판까지 치열한 접전이 예상됐지만 민주당 지지층이 결집하며 전북 수성에 성공했다.


김 후보는 현직 도지사 프리미엄과 '정청래 심판론'을 내세우며 추격에 나섰으나 민주당의 높은 벽을 넘지 못했다. 선거 초반 일부 여론조사에서는 오차범위 안팎의 접전 양상이 나타나기도 했지만 개표가 시작된 이후 이 당선인이 줄곧 우위를 유지했다.

이 당선인은 당선 소감에서 “오늘의 승리는 전북의 미래를 믿고 민주당과 이재명 대통령을 믿어주신 도민 여러분의 위대한 승리”라며 “그 누구도 흔들 수 없는 강한 전북, 전북의 몫을 끝까지 챙기는 도지사가 되겠다”고 밝혔다.

이어 “저는 특정 정당의 후보가 아니라 172만 도민 모두의 도지사”라며 “분열과 갈등보다 통합과 포용의 도정으로 전북의 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.


이 당선인은 '강한 전북, 체감 성장'을 도정 비전으로 제시했다. 전북성장공사 설립과 20조원 규모 성장펀드 조성, 새만금 RE100 산업단지 구축, AI·반도체·로봇 등 미래산업 육성, 농생명 산업 고도화 등을 핵심 공약으로 내걸었다.

김제 출신인 이 당선인은 전북대학교 화학공학과를 졸업한 뒤 전주시의원, 전주시 비서실장, 전북도 대외협력국장, 청와대 행정관, 전북도 정무부지사 등을 거쳤다. 이후 21·22대 국회의원을 지내며 전북 현안과 농어업 정책 해결에 주력해 왔다.

이 당선인은 통합 도정을 바탕으로 지역 경제 활성화와 새만금 개발, 미래산업 육성 등 핵심 현안 해결에 나설 전망이다.

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