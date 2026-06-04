한양사이버대, 2학기 학부 및 후기 대학원 신·편입생 모집
멘토링·장학 혜택 결합한 맞춤형 교육… 학부 7월 16일, 대학원 6월 19일 마감
한양사이버대학교가 2026학년도 2학기 학부 신·편입생과 대학원 후기 신입생을 모집한다.
한양사이버대는 선·후배 멘토링과 학업코칭 등 맞춤형 케어 시스템을 운영하고 있으며, 한양대 캠퍼스 인프라를 공유해 온·오프라인 교육을 활발히 지원하고 있다. 또한, 직장인, 주부, 소상공인 등을 위한 맞춤형 장학과 국가장학금 중복 수혜를 통해 등록금 부담을 낮췄다. 장학 혜택도 사이버대학 최고 수준이다. 2025년 기준 총 261억 원의 장학금을 15,970여 명에게 지급했다. 이외에도 산업체 위탁 교육 협약 기관 근로자를 위한 ‘산업체위탁전형’, 군 장병을 위한 ‘군위탁전형’ 등 다양한 정원 외 특별전형으로 배움의 기회를 넓히고 있다.
학부 신·편입학 접수는 7월 16일까지다. 수능이나 내신 성적 없이 자기소개서, 학업계획서, 온라인 학업수행검사로 선발한다. 고졸 이상은 신입학, 전문대 졸업 및 일정 학점 이수자는 편입학 지원이 가능하다.
한편, 한양사이버대학원은 6월 19일까지 석사 69명, 박사 50명 등 후기 신입생을 모집한다. 군위탁(수업료 50% 감면), 산업체위탁(수업료 30% 감면), 외국인전형 등 정원 외 특별전형도 함께 진행된다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사