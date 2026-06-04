6·3 지방선거 서울시장 선거에서 개표 초반 큰 표차로 앞서며 축제 분위기였던 정원오 더불어민주당 후보 캠프에는 4일 오전 개표 13시간만에 오세훈 국민의힘 후보에 역전을 허용한 뒤 적막함이 감돌았다. 캠프 관계자들은 역전을 허용하는 순간 한숨을 쉬거나 고개를 떨구었고 일부는 자리를 떠났다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시16분 개표율 93.9% 상황에 오 후보(239만1512표·48.67%)가 정 후보(238만8836표·48.61%)를 역전했다.
개표 시작 이후 13시간 만에 첫 역전을 허용하자 캠프 관계자들 사이에서는 “오세훈이” “와” 등의 탄식이 나왔다. 일부 관계자들은 한숨을 쉬거나 고개를 떨구기도 했다.
이후 두 후보 간 표차가 점점 벌어지자 정 후보 캠프 내에는 적막한 분위기 속 개표 방송 소리만 흐르고 있다. 개표 초기 정 후보가 오 후보를 앞서는 양상을 보였을 때의 축제 분위기와는 정반대였다.
두 후보 간 표차는 오전 8시 현재 1만3000여표까지 벌어졌고, 정 후보 캠프 상황실을 지키던 관계자들은 하나둘 자리를 비우기까지 하고 있다.
정 후보도 당초 이날 오전 7시30분쯤 캠프에서 기자회견을 열 예정이었지만 이를 오전 9시로 연기한 상태다.
서울시장 선거 개표는 전날 오후 6시부터 시작됐다. 정 후보는 내내 오 후보를 앞서며 36만여표 차이까지 격차를 벌렸었지만 이날 오전 4시쯤 이 격차는 점차 좁혀졌고 끝내 역전에 이르렀다.
현 시점 기준 서울시장 선거 개표는 강서구와 강동구, 영등포구, 동작구, 송파구 등이 남은 상황이다.
특히 송파구에서는 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태 영향으로 보수 성향 시민들이 반발하며 투표함 이송을 막아 대치를 벌이고 있어 개표가 늦어지고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“오세훈이” 역전 순간 탄식… 분위기 싹 바뀐 정원오 캠프
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