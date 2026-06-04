“오세훈이” 역전 순간 탄식… 분위기 싹 바뀐 정원오 캠프

정원오 더불어민주당 후보 캠프에는 4일 오전 개표 13시간만에 오세훈 국민의힘 후보에 역전을 허용한 뒤 적막함이 감돌았다. 캠프 관계자들은 역전을 허용하는 순간 한숨을 쉬거나 고개를 떨구었고 일부는 자리를 떠났다.

4일 서울 중구 세종대로 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 선거상황실에 설치된 모니터에 국민의힘 오세훈 서울시장 후보의 역전 소식을 전하는 뉴스가 나오고 있다. 연합