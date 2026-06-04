조주홍 영덕군수 당선인 “관리 행정 넘어 경영 행정으로 전환”
조주홍 영덕군수 당선인이 당선 소감을 통해 “군민의 뜻을 무겁게 받들어 영덕 발전과 군민 행복을 위해 최선을 다하겠다”며 지역 발전을 위한 구조 전환과 군정 혁신 의지를 밝혔다.
그는 “한 표 한 표에는 지역경제 회복과 인구 감소, 고령화 위기 극복, 안전한 지역사회 조성에 대한 군민의 열망이 담겨 있다”며 “초심을 잃지 않고 반드시 결과로 보답하겠다”고 강조했다.
조 당선인은 군정의 핵심 과제로 신규 원전 유치 및 에너지 산업 육성, 예산 1조 원 시대를 위한 재정 확충, 어르신 돌봄 및 응급의료체계 강화, 재난안전 대응체계 구축, 지역경제 회복과 일자리 창출 등을 제시했다.
그는 “군정은 단순한 관리 행정을 넘어 예산을 확보하고 기업을 유치하는 ‘경영 행정’으로 전환해야 한다”며 “중앙정부와 경북도, 국회와 긴밀히 협력하는 ‘세일즈 군수’가 되겠다”고 밝혔다.
신규 원전 유치와 관련해서는 “군민의 뜻을 최우선으로 책임 있게 추진하겠다”며 “에너지 산업을 영덕의 새로운 성장동력으로 삼아 양질의 일자리와 지역경제 활성화로 이어가겠다”고 말했다.
이어 “어르신 돌봄과 재난안전은 군정의 기본 책무”라며 “군민이 안심하고 생활할 수 있는 영덕을 만드는 데 행정 역량을 집중하겠다”고 강조했다. 조 당선인은 “통합과 화합의 군정을 통해 반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕을 만들어 가겠다”고 덧붙였다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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