허태정 대전시장 당선인 “무너진 대전시정 재건하겠다”
방송 3사 출구조사 및 개표 과정에서 줄곧 우세를 이어오던 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 이장우 국민의힘 후보를 9.33%p 차로 따돌리며 4년 만에 대전시장직을 탈환했다.
허 당선인은 4일 개표 결과 53.48%(39만4391표)의 득표율을 기록하며 44.15%(32만5589표)를 가져간 이 후보에게 승리했다.
그는 “오늘 저에게 안겨주신 승리는 허태정 개인의 승리가 아닌 시민 여러분의 승리”라며 당선 소감을 밝혔다.
허 당선인은 “시민이 주인인 대전을 만들고 무너진 민생을 살리라는 명령”이라며 “대한민국을 위기에 빠뜨린 내란 세력에 대한 엄중한 심판이자 국민을 바라보지 않는 정치에 대한 경고이기도 하다”고 강조했다.
그는 시민의 뜻에 따라 이재명 정부와 함께 새로운 대전의 미래를 열겠다는 각오를 내비쳤다.
허 당선인은 “당장 시급한 민생 회복과 무너진 대전시정 재건에 집중하겠다. 좌고우면하지 않고 오로지 시민만 바라보고 나아가겠다”며 “함께 경쟁한 이장우 후보와 강희린 후보 모두 수고 많으셨다”고 했다.
그러면서 “저를 묵묵히 믿고 응원해준 사랑하는 가족, 오랜 시간 함께해준 당원과 지지자 여러분께도 감사의 마음을 전한다”며 “시민을 시정의 중심에 두고 민생경제를 되살려 모두가 잘사는 행복한 대전을 만들겠다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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