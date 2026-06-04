허태정 대전시장 당선인 “무너진 대전시정 재건하겠다”

허태정(오른쪽) 대전시장 당선인이 제9회 전국동시지방선거 대전시장 선거에서 당선을 확정 짓고 배우자 양창희 씨와 기념촬영을 하고 있다. 허태정 후보 캠프 제공

오늘 저에게 안겨주신 승리는

시민이 주인인 대전을 만들고 무너진 민생을 살리라는 명령”이라며 “

대한민국을 위기에 빠뜨린 내란 세력에 대한 엄중한 심판이자

그는 시민의 뜻에 따라

이재명 정부와 함께 새로운 대전의 미래를 열겠다는 각오를 내비쳤다.

함께 경쟁한 이장우 후보와 강희린 후보 모두 수고 많으셨다”고 했다.

오랜 시간 함께해준 당원과 지지자 여러분께도 감사의 마음을 전한다”며 “

시민을 시정의 중심에 두고 민생경제를 되살려