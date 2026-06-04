‘보수 장벽’ 여전히 견고한 KT…민주당 단체장 배출 실패

이재명 대통령 고향 안동에서는 치열한 접전 끝에 국민의힘 후보에 석패

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 3일 대구에서 출구조사 확인 후 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

‘보수 텃밭’이라 불려지는 대구·경북(TK)에서 광역단체장과 교육감 선거 모두 보수 후보가 당선돼 이번 선거에서도 이변은 없었다. 다만, 경북 일부 기초단체장 선거에서는 무소속 후보 당선과 민주당 후보가 약진한 곳도 있었다.



이번 TK 선거에서는 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 맞붙은 대구시장 선거가 단연 관심을 끌었다.



국민의힘의 공천 내홍 속에 민주당 김 후보가 다크호스처럼 급부상해 한발 늦게 대구시장 본선 레이스에 뛰어든 국민의힘 추 후보와 숨 막히는 접전을 벌였다.



‘인물론’과 ‘대구 변화론’을 강조한 김 후보와 ‘유능한 보수’, ‘보수의 자존심’을 내세운 추 후보 간 대결에서 승리는 끝내 보수 결집을 호소한 추 후보에게 돌아갔다.



대구시장 선거와 달리 경북도지사 선거는 비교적 수월하게 국민의힘 승리로 돌아갔다.







3선에 도전한 보수 성향의 현 교육감 강은희 후보가 진보 성향 임성무 후보를 멀찍이 밀어내며 당선증을 거머쥐게 됐다. 경북에서도 보수 성향의 현 교육감인 임종식 후보가 김상동·이용기 후보를 따돌리고 3선 고지에 올랐다.



이처럼 이번 선거에서 TK 광역단체장과 교육감이 모두 보수 성향 당선인들로 채워진 가운데 기초단체장 중에서도 민주당 당선인은 나오지 않았다. 무소속으로 당선된 후보는 경북에서만 모두 4명이다.



울릉군수 선거에서는 국민의힘에서 탈당해 무소속으로 출마한 전 군수인 남한권 후보가 무소속으로 출마해 국민의힘 공천을 받은 김병수 후보를 이기고 재선 고지에 올랐다.



성주군수 선거에는 무소속 전화식 후보가 국민의힘 정영길 후보를 46표라는 근소한 표 차로 당선을 확정 지었다. 또 울진군수 선거에서는 무소속 황이주 후보가 국민의힘 손병복 후보를 눌렀고 청도에서는 무소속 박권현 후보가 국민의힘 김하수 후보의 재선을 저지했다.



당초 TK에서는 대구를 시작으로 민주당 바람이 불 것으로 예상됐으나 단체장 후보 중 민주당 당선자는 한 명도 나오지 않았다.



이재명 대통령 고향인 안동에서 민주당 후보로 출마한 이삼걸 후보는 재선에 도전한 국민의힘 권기창 후보와 접전을 벌였지만, 끝내 벽을 넘어서지 못했다.



4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시 현재 권 당선인은 4만4245표(50.92%)를 얻어 4만2646표(49.07%)를 획득한 이 후보를 1599표 차로 제치고 당선을 확정했다. 득표율 격차는 1.85%포인트에 그쳤다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘보수 텃밭’이라 불려지는 대구·경북(TK)에서 광역단체장과 교육감 선거 모두 보수 후보가 당선돼 이번 선거에서도 이변은 없었다. 다만, 경북 일부 기초단체장 선거에서는 무소속 후보 당선과 민주당 후보가 약진한 곳도 있었다.이번 TK 선거에서는 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 맞붙은 대구시장 선거가 단연 관심을 끌었다.국민의힘의 공천 내홍 속에 민주당 김 후보가 다크호스처럼 급부상해 한발 늦게 대구시장 본선 레이스에 뛰어든 국민의힘 추 후보와 숨 막히는 접전을 벌였다.‘인물론’과 ‘대구 변화론’을 강조한 김 후보와 ‘유능한 보수’, ‘보수의 자존심’을 내세운 추 후보 간 대결에서 승리는 끝내 보수 결집을 호소한 추 후보에게 돌아갔다.대구시장 선거와 달리 경북도지사 선거는 비교적 수월하게 국민의힘 승리로 돌아갔다.암 투병 속에서도 경북도지사 3선에 도전한 국민의힘 이철우 후보는 더불어민주당 오중기 후보를 더블스코어로 따돌리고 국민의힘 광역단체장 후보 중 가장 먼저 당선을 확정 지었다.3선에 도전한 보수 성향의 현 교육감 강은희 후보가 진보 성향 임성무 후보를 멀찍이 밀어내며 당선증을 거머쥐게 됐다. 경북에서도 보수 성향의 현 교육감인 임종식 후보가 김상동·이용기 후보를 따돌리고 3선 고지에 올랐다.이처럼 이번 선거에서 TK 광역단체장과 교육감이 모두 보수 성향 당선인들로 채워진 가운데 기초단체장 중에서도 민주당 당선인은 나오지 않았다. 무소속으로 당선된 후보는 경북에서만 모두 4명이다.울릉군수 선거에서는 국민의힘에서 탈당해 무소속으로 출마한 전 군수인 남한권 후보가 무소속으로 출마해 국민의힘 공천을 받은 김병수 후보를 이기고 재선 고지에 올랐다.성주군수 선거에는 무소속 전화식 후보가 국민의힘 정영길 후보를 46표라는 근소한 표 차로 당선을 확정 지었다. 또 울진군수 선거에서는 무소속 황이주 후보가 국민의힘 손병복 후보를 눌렀고 청도에서는 무소속 박권현 후보가 국민의힘 김하수 후보의 재선을 저지했다.당초 TK에서는 대구를 시작으로 민주당 바람이 불 것으로 예상됐으나 단체장 후보 중 민주당 당선자는 한 명도 나오지 않았다.이재명 대통령 고향인 안동에서 민주당 후보로 출마한 이삼걸 후보는 재선에 도전한 국민의힘 권기창 후보와 접전을 벌였지만, 끝내 벽을 넘어서지 못했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시 현재 권 당선인은 4만4245표(50.92%)를 얻어 4만2646표(49.07%)를 획득한 이 후보를 1599표 차로 제치고 당선을 확정했다. 득표율 격차는 1.85%포인트에 그쳤다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지